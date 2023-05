Karol G cumple un sueño junto a Alicia Key: “La vida no para de sorprenderme”

La famosa cantante estadounidense Alicia Keys llegó al Movistar Arena de la ciudad de Bogotá para una mágica noche en compañía de miles de los fanáticos que la han acompañado a lo largo de su carrera musical.

La intérprete no solo sorprendió a su público con su presentación, sino que también lo hizo con la invitada que decidió llevar: Karol G, actualmente una de las cantantes colombianas más reconocidas y queridas del mundo.

La colombiana subió al escenario del Movistar Arena de Bogotá para acompañar a la estadounidense y así cumplir uno de los muchos sueños que tiene. Y es que cuando Karol G recién iniciaba su recorrido en el mundo de la música la cantante se dedicaba a subir covers a YouTube y entre ellos destacaban los de Alicia Keys.

Así lo recordó ”la bichota” al momento de publicar las imágenes de lo que vivió junto a la artista mundialmente reconocida en ese concierto en Bogotá. El tema que cantaron juntas fue nada más y nada menos que No One”, uno de los más famosos de esta artista. Mientras Keys cantó su parte original en inglés, Karol G lo hizo en español, dando una nueva versión al tema.

“La vida no para de sorprenderme … Cada día me convenzo más de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, VALIERON TODA LA PENA!! Cada lágrima y cada celebración! Cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario! @aliciakeys Gracias reina por este momento y por compartir conmigo una de las canciones más icónicas de tu carrera en mi amado país. Pdta: This Girl is On Fire’’, expresó Karol G tras haber cumplido un mágico sueño.

