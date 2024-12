Angélica Vale quiere paz con Gala Montes por apodo de “la Novia de México”

La actriz Angélica Vale admitió que la polémica que se desató a raíz de que Gala Montes fue llamada “la Novia De México” por varios de sus fanáticos durante su participación en el reality show “La casa de los famosos México”, apodo que tiene su madre Angélica María desde hace décadas, sí le afectó un poco; sin embargo, expresa su deseo de que esa situación quede en el pasado de una vez por todas.

Cabe mencionar que Angélica María, madre de Vale, recibió el título de “la Novia de México” durante los años 60 y 70, época en la que se consolidó como una de las figuras más importantes del cine, la televisión y la música mexicana. El apodo se convirtió en parte fundamental de su legado artístico y ha sido respetado por décadas en el medio del espectáculo.

En declaraciones recientes con la prensa, Vale aseguró que quiere que la gente deje de hacer comentarios hirientes en las redes sociales luego de que saliera en defensa de la mujer que le dio la vida hace 49 años.

“Hemos visto ataques muy feos en redes sociales desde que salió el tema. Todas esas cosas, desgraciadamente, en lugar de unirnos, nos separan. Sería más lindo entender que en este mundo no vamos a lograr nada si no nos unimos. Yo ya quiero dejar en paz todo ese asunto con Gala y con los haters”, dijo Angélica.

La controversia, que generó considerable atención mediática en las últimas semanas, parece estar llegando a su fin gracias a esta postura de Angélica Vale, quien prefiere enfocarse en aspectos más positivos de su carrera y la de su familia.

Para finalizar, la actriz habló de la fotografía que Angélica María publicó hace unos días en redes sociales en la que aparece en el Instituto Nacional del Derecho de Autor y dio a conocer que el apodo de “la Novia De México” tiene que ser renovado periódicamente y eso fue precisamente lo que hizo su mamá.

“Se hace por contratos, se tiene que renovar cada cierto tiempo. Mi mamá es ‘Angélica María, La novia de México’, está registrando su nombre”.

En su momento, Gala Montes afirmó sentirse muy honrada con el nombramiento que le hicieron el público y sus admiradores y les pidió a las actrices que no fueran “celosas”.

“La verdad, ya no estamos en la época isabelina como para andar quitando (títulos). Yo no tenía idea de que así le decían a Angélica María. Podemos existir nuevas novias de México, ¿no? Somos nuevas generaciones y pues si lo registra está bien, yo no me puse así, así me pusieron”, aseguró.

