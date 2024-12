Carlos Calderón vivió una “película de terror” y terminó en el hospital

Carlos Calderón, copresentador del programa “Hoy día”, ha vivido una experiencia que lo ha marcado profundamente. Recientemente, tuvo que ser trasladado a urgencias debido a un episodio aterrador que tuvo lugar mientras disfrutaba de un día en el parque con su hijo León. A través de las redes sociales, compartió con sus seguidores la angustiante “película de terror” que experimentó.

El incidente comenzó de manera aparentemente normal, como cualquier otro día de diversión en familia. Sin embargo, la alegría de jugar con su hijo se tornó en un complicado susto: “Estábamos jugando ya para irnos y de repente sentí que me estaban picando unas hormigas, me las quité, pero sentí los piquetes bien bravos, me paré, llegué al carro, puse a León en su asiento y cuando me senté se me acelera el corazón, me toqué la yugular en el cuello y estaba a todo dar“, dijo en Instagram.

Una de las situaciones más alarmantes que mencionó fue la pérdida temporal de visibilidad, un síntoma que generalmente indica que algo serio está ocurriendo en el cuerpo. Este fenómeno, que es alarmante por sí mismo, lo condujo a buscar atención médica inmediata, lo que subraya la importancia de prestar atención a los señales que el cuerpo nos envía.

Su pareja, Vanessa Lyon, fue quien lo llevó a urgencias, un acto que podría haber sido crucial para su recuperación: “¿Y todo por unas hormigas? Según yo son Fire Ants (hormigas rojas), leí que te pueden dar esos síntomas y te recomiendan que vayas inmediatamente al doctor. Me siento bien débil, me siento como cuando te da una fiebre. Así que cuidado”, añadió.

A pesar de la gravedad de la situación, Calderón logró mantener una actitud positiva. En sus mensajes posteriores, aseguró a sus seguidores que se encontraba mejor y se estaba sometiendo a una serie de exámenes para determinar las causas exactas de su malestar. Este enfoque optimista no solo mejora su estado emocional, sino que también sirve de ejemplo para quienes enfrentan situaciones similares.

Esta experiencia de Calderón nos recuerda la fragilidad de la salud y la importancia de cuidar de nuestro bienestar físico y mental. Asimismo, pone de relieve la necesidad de prestar atención a los síntomas que a menudo ignoramos en nuestra vida diaria.

Sigue leyendo:

· Carlos Calderón y el duro momento cuando fue despedido de Univision

· Carlos Calderón: “Hemos superado a ‘Despierta América’”

· Carlos Calderón ha “intentado” darle un hermanito a su hijo León