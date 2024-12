Columna de Ismael Cala: El final del año, un cierre consciente para un nuevo comienzo

El final de un año no es solo una página que se pasa en el calendario; es una oportunidad para detenernos, reflexionar y prepararnos para lo que viene. Es un momento de cierre, de evaluar lo vivido y de abrazar las lecciones que nos han transformado. Sin embargo, en esta época también solemos caer en la trampa de las comparaciones, mirando los logros de otros y olvidando que cada viaje es único y personal.

La comparación, muchas veces, es el ladrón de la paz. Nos roba la posibilidad de celebrar lo que hemos alcanzado y de ver con claridad el valor de nuestras propias experiencias. No importa si alguien más alcanzó metas aparentemente más grandes, viajó más lejos o recibió más reconocimiento. Lo que importa es cómo has crecido, qué decisiones valientes tomaste y cómo te sientes respecto a la persona que eres al cerrar este año.

Hacer un balance anual no significa enfocarse únicamente en lo que salió bien. También implica reconocer los desafíos, los momentos difíciles y las veces en que quizá no alcanzamos nuestras metas. Pero lejos de ser un ejercicio de autocrítica, es una oportunidad para practicar la autocompasión. Pregúntate: ¿Qué aprendí de esas experiencias? ¿Cómo me hicieron más fuerte o más consciente? Recuerda que cada paso, incluso los que parecieron ser retrocesos, forma parte de tu evolución.

Te invito a realizar un balance desde la gratitud y la introspección con estas sencillas recomendaciones: Celebra tus logros personales, agradece las lecciones aprendidas, define tus valores y prioridades, suelta las comparaciones y crea un ritual de cierre.

El final de un año nos recuerda que somos seres en constante transformación. Lo que no logramos este año puede convertirse en el motor de nuestro esfuerzo en el próximo. Y lo que conquistamos, por pequeño que sea, merece ser celebrado como un triunfo que nos impulsa hacia adelante.

Recuerda, no se trata de compararte con nadie más, sino de reconocer tu propio camino con orgullo y gratitud. Como siempre digo, la única competencia válida es con la persona que fuiste ayer. Que este cierre de ciclo sea un momento de consciencia, amor propio y determinación para continuar avanzando hacia la vida que sueñas.

¡Brindemos por un año de aprendizajes y por el que está por venir, lleno de posibilidades!

