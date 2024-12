Novak Djokovic habla sobre dopaje del número uno Jannik Sinner

La leyenda del tenis Novak Djokovic se encuentra listo para comenzar su periplo en el tenis para el venidero 2025 y a propósito de su participación en Brisbane (Australia) por segunda vez en su carrera habló este domingo sobre lo que fue el dopaje -sin sanción- al italiano número uno del ranking ATP, Jannik Sinner.

En declaraciones a los medios de comunicación durante la previa del duelo que tendrá ante el local Rinky Hijikata (73 del ranking ATP), Djokovic hizo una pausa para hablar del caso que sacudió al mundo de tenis cuando Sinner dio positivo durante un control antidopaje pero no se estableció sanción alguna para el ganador de dos Grand Slam en 2024.

“Yo no pongo en duda si consumió esa sustancia prohibida de forma intencionada o no. Es un deporte limpio el tenis y el jugador hace todo para jugar de esa forma. Jannik no me parece alguien que haría algo así conscientemente. Pero me he sentido frustrado como muchos jugadores, porque se nos mantuvo a oscuras durante meses desde que se supo la noticia. Y eso no es una buena imagen para este deporte”, opinó Djokovic en la rueda de prensa previa al inicio de la competición.

El balcánico, de 38 años, se suma a la corriente del australiano Nick Kyrgios, crítico desde el primer momento con la resolución del caso Sinner al que no se le suspendió por dopaje y al que se le trató de forma diferente a la de otros jugadores.

“Nick se ha expresado muy bien sobre todo el caso de dopaje de Jannik y tiene razón en lo que respecta a la transparencia y la incoherencia de los protocolos y las comparaciones entre casos. Ha habido muchos jugadores que están suspendidos por no someterse siquiera a los controles de dopaje y otros que están esperando durante más de un año a que se resuelva el caso“, recordó Novak Djokovic.

Por otra parte el balcánico, jugador con más títulos en la historia del tenis, inicia ahora una nueva etapa con Andy Murray en su equipo de entrenadores.

“Estar en el mismo lado es genial. Ha sido uno de mis principales rivales. Es verdad que es algo raro compartir las sensaciones en la pista y algunos secretos con uno de los que ha sido de mis máximos rivales. Pero estoy feliz de que haya aceptado trabajar conmigo. Andy es muy profesional“, desveló Djokovic.

El serbio afronta un nuevo curso cargado de expectativas. “Mi objetivo era el oro olímpico y lo logré. Es verdad que he tenido altibajos. Espero subir el nivel, ganar torneos y subir en la clasificación“, cerró.

Sigue leyendo: