Cynthia Klitbo no descarta trabajar como taxista por su situación económica 

La actriz mexicana Cynthia Klitbo ha hablado de su situación económica, que no atraviesa por su mejor momento, debido a la falta de proyectos en la televisión.

En una reciente transmisión en su cuenta en Instagram, contó que no cuenta con tantos recursos como antes y que si no la llaman para alguna novela no le queda otra opción que buscar otro oficio, incluso lejos del mundo del entretenimiento.

“Me preguntan, ¿y qué vas a hacer? Mira, tengo manitas, cocino bien sabroso, sé limpiar perfecto y además tengo un coche que aguanta para hacer Uber. Entonces, si me las veo negras, me pongo a manejar un Uber, ¿cuál es el ped*?”, explicó.

La búsqueda de opciones ha sido tal que comentó que ya vendió un reloj y estudia hacer lo mismo con algunas joyas. “Me da una de poca, pero no pasa nada, ni las puedo usar”.

Entre lágrimas también afirmó: “Estoy sacando la fuerza y la entereza que Dios me ha dado porque no hay imposibles, no hay ningún imposible, lo que hay que hacer es pensar que hay gente peor que uno, que lo peor que puede pasar es decir no tengo y ya les dije, si es necesario que yo me tenga que poner, pues no les extrañe que al rato yo pase tiempo con ustedes en un Uber porque no hay trabajo que sea malo”.

En La Mesa Caliente hablaron de este tema y le expresaron su apoyo a la artista. “La verdad es que ha dado una lección, Cinthya, te queremos, estamos contigo, nuestras oraciones contigo. Yo sé que a ella todavía ese dinero no se lo han regresado, pero ella tiene la esperanza, le habían dicho entre 30 y 90 días, todavía está dentro de eso, pero ahora le acaban de alargar y decir que podría esperar hasta 6 meses”, dijo Myrka Dellanos sobre la estafa que sufrió Cinthya y que ha hecho que esté en esta situación.

Aylín Mujica explicó que su colega tiene muchos gastos porque tiene una hija y es madre soltera, lo que agrava la situación. “Además, hermana, yo sé que tú puedes y como ella misma lo dijo, ella no le tiene miedo al trabajo, es capaz de hacer lo que quiera. Es la mujer más valiente que he conocido en mi vida”, destacó.

Sigue leyendo:

· Cynthia Klitbo atacada por controversial video donde critica a los adultos mayores: “No sean flojos”

· Cynthia Klitbo no se le queda callada a quienes le juzgan por supuestos problemas con el alcohol

· Cynthia Klitbo revela que le vaciaron su cuenta bancaria en Estados Unidos