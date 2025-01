Liliana Rodríguez estalla contra Pablo Montero por cantarle a Maduro

Liliana Rodríguez, actriz venezolana, criticó duramente a Pablo Montero por asistir a la controversial juramentación de Nicolás Maduro, un hecho que han criticado varios gobiernos democráticos de la región, pues señalan al mandatario de haber cometido fraude electoral.

En el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, la artista fue contundente sobre esta noticia que ha dado bastante de qué hablar en las redes sociales y medios de comunicación.

“Me voy a tomar el atrevimiento, en nombre de todo venezolano, dentro y fuera de Venezuela, de decir lo siguiente: estamos hartos, aburridos, podridos, de que los artistas, influencers, cantantes, actores y wanna be, se escondan en la línea de que ‘yo soy cantante, yo no soy político’. Señores, ya no hay espacio para no tomar decisiones y el lado correcto es el lado del pueblo”, dijo en el show de entretenimiento.

Las declaraciones de Liliana se dan debido a la dura crisis que durante los últimos años ha enfrentado el país, teniendo entre sus principales problemas la falta de libertades, bajo poder adquisitivo, persecución política, entre otros.

Por esta razón, la hija de Lila Morillo y José Luis Rodríguez cuestionó que artistas de la talla de Pablo Montero se hayan prestado para cantarle a Maduro, quien es desconocido por varios presidentes.

La situación es tal que el gobierno de los Estados Unidos no avala el supuesto triunfo del mandatario venezolano el pasado 28 de julio y dan por ganador al opositor Edmundo González, debido a que ha mostrado las actas en las que se ve la decisión que tomó el electorado del país.

Los televidentes de ¡Siéntese Quien Pueda! apoyaron a Liliana Rodríguez y por eso le dejaron mensajes como: “¡Ella tiene toda la razón! Digan lo que quieran, ella siempre habla con la verdad”, “Muy bien dicho. Aquí todos somos pueblo y de alguna manera tenemos aunque sea un familiar o amigo sufriendo las consecuencias del gobierno. Y todos los que nos tuvimos que ir”.

Otros afirmaron: “Así es. Más claro imposible… o estás de aquel lado o de este”.

