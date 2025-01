Zuleyka Rivera estalla por las “migajas” que recibe

Zuleyka Rivera, quien fue coronada como Miss Universo en 2006, ha sido una figura prominente en el mundo del entretenimiento y la moda. Su vida personal ha capturado la atención de sus seguidores, especialmente desde su compromiso con el reconocido DJ Luian, anunciado en París en 2023. Sin embargo, recientes acontecimientos han generado una ola de especulación sobre el futuro de esta relación.

En un giro inesperado, Zuleyka publicó un mensaje en su Instagram que hizo sonar las alarmas entre sus seguidores. Aunque no se dieron detalles explícitos sobre el contenido del mensaje, la naturaleza de sus palabras fue suficiente para que los fanáticos comenzaran a conjeturar sobre una posible ruptura. La incertidumbre aumentó cuando, en enero de 2025, se observó que tanto ella como DJ Luian eliminaron las fotos que tenían juntos de sus respectivas cuentas.

“¿Por qué todos a mi alrededor lo único que me ofrecen son migajas? Me siento tan poco valorada. Yo en todas mis relaciones interpersonales lo entrego todo siempre, y es que no me nace de otra forma. ¿Será que tengo muy altas mis expectativas? ¿Pero por qué tengo que bajar mis expectativas para encajar y sentirme amada? No lo entiendo”, fue el mensaje que escribió.

Zuleyka Rivera compartió un mensaje que dejó preocupado a sus seguidores. | Instagram: @zuleykarivera. Crédito: Cortesía

Hasta la fecha, ni Zuleyka ni DJ Luian han ofrecido declaraciones públicas que aclaren si efectivamente han puesto fin a su compromiso. Esta falta de información ha dejado a los seguidores de la modelo y actriz puertorriqueña en un estado de expectativa.

Sin embargo, se desconoce si la modelo profesional volverá de nuevo a la soltería. Para muchos, esta pregunta es de gran interés, ya que conscientes de la magnitud de su figura pública, los cambios en su vida personal tienden a captar la atención mediática.

Los seguidores de Zuleyka, que ya han sido testigos de sus altibajos amorosos, esperan que se aclare este misterio. La eliminación de fotos, el mensaje en Instagram y la falta de comunicación sobre su estatus han creado un ambiente propicio para los rumores. En un mundo donde las redes sociales juegan un papel crucial en la percepción del público, la ausencia de claridad puede ser tanto una estrategia como un motivo de preocupación.

Sigue leyendo:

· Zuleyka Rivera confirma que ha sido invitada para participar en La Casa de los Famosos de Telemundo

· Zuleyka Rivera reveló la causa de su cambio físico

· Zuleyka Rivera sufre fuerte caída y sus fans se preocupan: ‘Casi te matas’