Ana Brenda Contreras revela el género y el nombre del bebé que espera

La actriz Ana Brenda Contreras está en la dulce espera de su primer hijo. A través de sus redes sociales la actriz reveló el género y el nombre su bebé. Se trata de una niña que se llamará Aria.

Ana Brenda Contreras publicó un post en su cuenta de Instagram de lo que fue su revelación de género que consistió en un pastel con cubierta amarilla. Al cortarlo, el relleno del pastel era de color rosa, dejando claro que una niña viene en camino.

Además publicaron una foto de la ecografía de la bebé, con la que dieron a conocer que el nombre de la niña será Aria. En la descripción del post Ana Brenda Contreras expresó su emoción por conocer a su primogénita en los próximos meses.

“Aria, mi bolita de amor. Tu familia te espera para conocerte, cuidarte y acompañarte en todos tus pasos con amor incondicional. Lo mejor está por venir, más que nunca”, escribió Ana Brenda en su cuenta de Instagram.

El 27 de enero de 2024, Ana Brenda Contreras se casó con el empresario Zacarías Melhem. Tras contraer nupcias, la artista reveló que quedó embarazada pero perdió el bebé que esperaba.

“Un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega. No importan las semanas , no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos, y aunque estas historias son más comunes de lo que pensamos poco se habla de ello y también se vale , lo quiero contar por que sucedió, fue real y por que me sentí sola aunque sé que no lo estoy. Hablar sana. Las mujeres somos unas guerreras y nuestro cuerpo es mágico”, mencionó la famosa en su cuenta de Instagram.

Tras vivir este difícil momento, a mediados de diciembre la actriz anunció que estaba embarazada nuevamente con su esposo Zacarías Melhem. “Lo mejor está por venir”, dijo en un post de Instagram indicando que su primogénita nacerá en mayo de 2025.

Sigue leyendo: