Zuleyka Rivera confiesa que está viviendo un “proceso difícil”

La exreina de belleza Zuleyka Rivera aseguró que está viviendo un “proceso difícil” en este momento. Este mensaje llega en medio de rumores de una posible ruptura de la modelo boricua con DJ Luian.

A través de una publicación en redes sociales, Zuleyka Rivera confesó a sus seguidores que no está viviendo un buen momento en su vida y agradeció a quiénes le mandaron un mensaje de aliento en medio de este difícil momento.

“Estoy viva y mejorando. Un día a la vez. Gracias a todos los que tomaron de su tiempo y me mandaron un mensaje de aliento en este proceso difícil para mí, los amo”, escribió la exMiss Universo en sus historias de Instagram.

El mensaje de la modelo estuvo acompañado de una selfie en la que se ve de fondo a su hijo Sebastián en su partido de baloncesto.

Este mensaje de Zuleyka Rivera llega después de que la modelo publicó un polémico texto en el que se desahogaba sobre sus relaciones amorosas y afirmaba que se siente “poco valorada”.

“¿Por qué todos a mi alrededor lo único que me ofrecen son migajas? Me siento tan poco valorada. Yo en todas mis relaciones interpersonales lo entrego todo siempre, y es que no me nace de otra forma. ¿Será que tengo muy altas mis expectativas? ¸¿Pero por qué tengo que bajar mis expectativas para encajar y sentirme amada? No lo entiendo”, escribió la modelo en sus historias de Instagram.

Esta declaración desató un sinfín de comentarios y especulaciones sobre su relación con DJ Luian. Estos rumores sobre un posible rompimiento incrementaron cuando las fotos junto al músico desaparecieron de sus redes sociales.

En julio de 2023 Zuleyka Rivera y DJ Luian anunciaron su separación luego de cuatro años de relación. Según dijo la modelo, la decisión obedeció a diferencias en sus objetivos a largo plazo.

“[Es] debido a diferencias de objetivos y planes a largo plazo. Mi amor hacia él sigue intacto”, aseveró la conductora en aquel instante. Sin embargo, dos meses después se conoció que la pareja se había reconciliado y que se comprometieron durante un viaje a París.

