Líderes de EDF emplazan a gobernadora Jenniffer González a que priorice iniciativas de energía renovable en Puerto Rico

Nueva York – En medio de la discusión en Puerto Rico sobre las maneras para estabilizar la red eléctrica y transicionar a fuentes de energía limpia, líderes de Enviromental Defense Fund (EDF) consideran que el enfoque de la nueva Administración encabezada por la gobernadora Jenniffer González debe ser uno de continuar las gestiones a favor del avance de proyectos con fuentes renovables y evitar la sobreinversión en gas natural.

Para Abimarie Otaño Cruz, gerente de transición energética de la organización sin fines de lucro con sede en Washington D.C., la defensa del gas natural como medio para reducir costos no considera el impacto ambiental y en cadena para los residentes del territorio.

“La discusión de gas natural se centra en la parte de la reducción de costos, que es más económico; es más fácil de manejar. Pero lo que muchas veces se deja fuera es el costo para la sociedad, el costo para la salud de las comunidades que viven cerca de estas plantas generadoras; el impacto al ambiente. A veces, es difícil traducir ese impacto a dólares y centavos… Por eso es que nosotros estamos enfocados en que se usen fuentes renovables, limpias y accesibles para todos los puertorriqueños, no solamente los que puedan pagar”, indicó la activista, natural de Culebra, isla municipio en Puerto Rico, en entrevista con El Diario.

A juicio de Otaño Cruz, a largo plazo y a través del impulso de este tipo de iniciativas es que se logrará atender las necesidades generales de los boricuas e incentivar su calidad de vida.

“La transición hacia un sistema eléctrico que esté basado en fuentes renovables atendería no solo el factor económico en general, sino a nivel de salud, bienestar, educación…Entendemos que proveyendo sistemas de energía solar a familias de bajos recursos también estamos atendiendo estas otras necesidades”, planteó la boricua, quien además es miembro de la Junta Asesora Comunitaria para el Manejo Colaborativo del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña (RNCLP).

El problema con el gas natural

Por su parte, Daniel Whittle, vicepresidente asociado de Caribe Resiliente del EDF, considera que, sin un porfolio diversificado que priorice las fuentes renovables, no se logrará verdadera resiliencia energética en el archipiélago.

“Tú puedes, si la generación es confiable; pero el beneficio que Puerto Rico está empezando a tener con energía distribuida es que si la parte de la red se empieza a caer, la gente no pierde energía. Si se sobreinvierte en plantas, tú vas a seguir teniendo problemas con la distribución en el futuro, incluso si tienes mucho gas natural”, expuso el también profesor de Derecho Medioambiental.

A preguntas de hasta qué punto es necesario el gas natural para estabilizar la red eléctrica en vista de cuestionamientos de varios sectores, incluyendo el medioambiental, en el sentido de que retrasa las metas de energía renovable para la isla, Whittle respondió: “Yo creo que la pregunta no es, gas natural sí o no; es hacia dónde vamos. Yo creo que la pregunta debería ser cómo enfrentamos ese gas natural con el tiempo; cómo evitamos la sobreinversión. Para estabilizar la red, el gas natural y los combustibles fósiles serán parte de eso. Yo creo que la preocupación que todo el mundo está trayendo es cómo nos mantenemos en la ruta de la energía limpia y no hacemos un viraje en u… Esa es la preocupación, que el gas natural es percibida como la solución simple”.

El también economista añadió que, dado que el gas natural, procedente principalmente del metano, sigue siendo un combustible fósil, no está exento a los vaivenes del mercado, por lo que su sobreutilización podría poner en riesgo la independencia energética de Puerto Rico.

“Cuando consideras algunos de los asuntos como el costo; con el tiempo, el gas natural va a aumentar, es muy volátil. Puerto Rico lleva tiempo dependiendo de combustibles importados que están socavando su independencia energética. El precio de paneles solares y baterías continúan bajando dramáticamente; así que, si estás mirando a la accesibilidad a lo largo del tiempo, las renovables, particularmente energía solar son la vía a seguir…”, afirmó Whittle.

En ese sentido, el experto resaltó que Genera PR, compañía privada encargada de la generación de electricidad en la isla, es una filial de New Fortress Energy que provee con gas natural a las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Ellos tienen intereses de compromisos de inversión a largo plazo en la isla y hay que determinar cómo hacer para no estar seducidos en esa dirección. Pero no es decir que el gas natural no ayudará a estabilizar la red”, contrastó.

La importancia del Plan Integrado de Recursos de la AEE

Otaño Cruz argumentó que, como parte del Plan Integrado de Recursos (PIR) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el asunto de la inversión en gas natural debe ser discutido.

“Esto es algo que se va a ver en el Plan Integrado de Recursos. Ya en esta semana (la pasada) tuvieron una sesión de reuniones con unos primeros modelos. Se proyecta el gas natural como un combustible de transición entendiendo que el sistema requiere de unos años para prepararse para atender y aceptar más energía renovable. Así que no podemos poner todo nuestro esfuerzo en gas natural, porque estaríamos cambiando la ruta. La ruta debería seguir siendo hasta 100% energía renovable para el 2050 con unos puntos intermedios que se tienen que alcanzar (de metas de energía renovable), lo que está también en debate es cómo se ajusta con la realidad porque estamos un poco atrasados con eso”, recalcó.

La Ley 57-2014, conocida como la Ley de Transformación y ALIVIO Energético, establece que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) debe determinar las reglas necesarias para la elaboración, presentación, evaluación y aprobación del dicho plan. Este documento es básicamente un análisis de posibles escenarios sobre el rumbo de la transformación energética en Puerto Rico.

El plan elaborado por la AEE busca garantizar el desarrollo del sistema eléctrico en la isla al tiempo que se mejora la confiabilidad, eficiencia y transparencia.

La Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17 de 2019) requiere que la isla alcance un 100% de energía renovable para el 2050. Antes de esa meta final, se debía llegar a un 40% en el 2025, lo que es improbable, ya que la isla apenas se aproxima al 10% al momento.

Sin embargo, la gobernadora, cuya prioridad es atender el asunto de la generación eléctrica, este martes anunció la presentación de un proyecto de ley que elimina las metas intermedias del estatuto, debido a que considera que no se podrán cumplir a cabalidad. La medida forma parte de las primeras presentadas por la mandataria luego de que nombrara un comité energético con el fin de que le proveyeran recomendaciones sobre como atajar la crisis eléctrica y los apagones.

Piden examinar informe PR-100

En este contexto, Whittle emplazó a las autoridades a no echar por la borda el trabajo ya realizado por la pasada Administración en coordinación con funcionarios de diversas agencias del gobierno federal, como el Departamento de Energía (DOE) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)

El exdirector de NC Conservation Network recomendó tomar como hoja de ruta los resultados del estudio PR-100 o “Estudio de resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico y transiciones a energía 100% renovable”.

“PR-100 fue un estudio intenso de dos años que involucró a más de 100 partes y grupos de interés, y ellos proveyeron varias opciones para alcanzar el 40% (de energía renovable) para el 2025, luego 60% y luego 100. Así que no tiremos eso a la borda. Yo creo que hay preocupación de que no alcancemos el 40% en el 2025. Tal vez ese es el caso, tal vez podemos acercarnos. La preocupación con enmendar la ley (17 de 2019) es que estás diciendo, ‘ok, fallamos, necesitamos reiniciar’”, consideró.

El estudio fue encomendado por el DOE a través de su Oficina de la Red Eléctrica. El énfasis del material, lanzado en febrero de 2022 fue modelar y analizar los escenarios que ayudarían a la isla a alcanzar las metas de energía renovable a corto y a largo plazo.

La conclusión principal de la iniciativa, en el que participaron expertos de varios laboratorios en EE.UU., es que la transición total de Puerto Rico a energía renovable para el 2050 es posible, pero que se necesitarían significativas mejoras e inversiones en el sistema.

“Hay reportes y hay reportes, y este es un reporte mejor, porque es uno que está hecho para no quedarse en el estante. Es para realmente tomar decisiones informadas. Hay información que el Negociado de Energía, el Gobierno y los grupos comunitarios pueden usar. Asegurémonos de sacarle ventaja de eso, al mismo tiempo que reconocemos la prerrogativa de la gobernadora de venir con otro acercamiento”, puntualizó Whittle.

Sobre la composición y el alcance del llamado “Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico”, el líder medioambiental reconoció la rapidez con la que empezó a operar, pero sostuvo que el análisis no empezar desde cero.

Argumentó que al organismo debe sumarse voces con distintas perspectivas como activistas comunitarios que promueven la instalación de sistemas de energía renovable.

“Ella (la gobernadora) ha indicado que la energía es la prioridad número uno; eso es muy bueno. Ella ha dicho que tiene una manera diferencia de llegar ahí versus administraciones pasadas; eso está bien. Ella estableció un comité que en dos semanas vino con recomendaciones; eso es bueno. Pero eso debe ser solo el punto de partida. Tiene que abrirse para asegurarse que realmente invitan varias perspectivas…”, matizó.

“Las comunidades deberían ser centrales en el proceso de toma de decisiones; deberían ser consultados. No solamente informados, integrados en todo el proceso, y hay leyes que lo requieren como a nivel federal la NEPA (Ley Nacional de Política Ambiental) que requiere estos procesos de participación antes de que se tomen decisiones de este tipo”, secundó la líder culebrense.

El EDF está buscando la mejor manera de interactuar con el comité, ya que han intercambiado impresiones de manera informal con algunos de los miembros.

En el marco de la última visita de Granholm a la isla como secretaria del DOE, el pasado 10 de enero, el EDF divulgó un comunicado para indicar que sus miembros se ponían a disposición de González y su equipo para ofrecer recomendaciones para avanzar en la modernización de la red y el impulso de proyectos de energía renovable.

“Reconocemos que la prioridad de la Gobernadora Jenniffer González Colón es estabilizar la red eléctrica en Puerto Rico” dijo Whittle en ese momento.

Añadió: “Como demuestra el éxito del proyecto piloto residencial en la isla municipio de Culebra, Environmental Defense Fund se compromete a continuar apoyando a las comunidades de Puerto Rico y a ser un recurso para la nueva administración para alejarse de la dependencia de los combustibles fósiles y proveer energía limpia y asequible a las familias puertorriqueñas por vía del uso de fuentes renovables”.

Posible aguante de fondos para reconstrucción por parte de la Administración Trump

EDL lidera varios esfuerzos para instalar placas solares en techos de hogares en Culebra. Uno de los programas será financiado con fondos del DOE a través del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (Puerto Rico Energy Resilience Fund, PR-ERF).

En una conferencia en medio de su recorrido por el territorio, la entonces secretaria manifestó que FEMA bajo la Administración Trump deberá decidir si otorgará más fondos para generación eléctrica en Puerto Rico.

En una entrevista con FOX News este miércoles, Trump no descartó desmantelar FEMA, ya que según él, la agencia no está haciendo su trabajo.

“FEMA no ha hecho su trabajo por los pasados 4 años. Tú sabes, yo tenía a FEMA trabajando realmente bien. Nosotros tuvimos huracanes en Florida. Nosotros tuvimos tornados en Alabama. Pero a menos que tengas cierto tipo de literato, es realmente, lo que se interpone en el camino. Y FEMA va a ser toda una gran discusión en muy corto tiempo, porque yo quiero ver a los estados ocupándose de sus propios problemas”, declaró Trump en entrevista con Sean Hannity.

FEMA es la oficina que obliga o aprueba los fondos federales para proyectos de obra permanente tanto en estados como en territorios como Puerto Rico. En el caso de la isla, una vez FEMA le da paso a las obligaciones, es la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3), la agencia local encargada de los desembolsos corporaciones, municipios y organizaciones sin fines de lucro.

Sobre este particular, el educador dijo que la última información que habían recibido era que la financiación para proyectos como los del PR-ERF no correrían peligro.

“Esa es una pregunta que nos hemos estado haciendo por varios meses. Nosotros hemos estado trabajando muy fuerte al igual que otros grupos para que se obliguen los fondos federales que ya han sido asignados. Y eso es FEMA, DOE, EPA (Agencia de Protección Ambiental) y HUD (Departamento de Vivienda). En el último año, hemos visto, miles de millones de fondos que han sido bloqueados y fueron liberados…Así que es importante que los fondos sean obligados y que continúen fluyendo durante la Administración Trump. Escuché a la gobernadora y dijo que una de las cosas que va a hacer es desbloquear los fondos que fueron prometidos, pero no han sido gastados. Pienso que estamos en la misma página. Ella tiene cierta influencia en la Administración Trump. Todo lo que entendemos hasta ahora en términos de fondos federales para Puerto Rico en energía, (es que) no hay cambio…Ellos están hablando de eliminar agencias, programas y empleados federales”, abundó Whittle.

“¿Qué debe hacer o ajustar el Gobierno federal para asegurar que más hogares en Puerto Rico reciban placas solares?”, indagó este rotativo

“Yo creo que algo que han hecho bien es que han asumido un acercamiento de todo el Gobierno. No es solo DOE, es FEMA, EPA, etc., desde el huracán Fiona, empezaron a estar más coordinados. La secretaria Jennifer Granholm en Puerto Rico estaba con un representante de FEMA o las otras agencias. Ellos pueden continuar haciendo eso para asegurarse que es un gobierno federal concertado. También puedan hacer que las cosas sean más rápidas. Las subvenciones del gobierno son lentas. Aún cuando esta la voluntad política para invertir el dinero, es la burocracia que francamente es complicada”, respondió.

El decreto que el presidente firmó el lunes para declarar una emergencia energética nacional ordena un freno a los fondos asignados por el Congreso a través de leyes como la de Reducción de Inflación (IRA) que incluyen a Puerto Rico. Sin embargo, al momento no está claro cuál será el impacto específico de la movida de Trump en la isla.

El motivo de la paralización es examinar si los estatutos cumplen con la política pública de la nueva Administración.

En la segunda parte de la entrevista a los líderes de Enviromental Defense Fund abordamos los proyectos para placas solares y sistemas de batería en la comunidad de Culebra.

