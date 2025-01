Guardiola sobre enfrentamiento entre Manchester City y Real Madrid: “Ya parece un derbi”

El sorteo del playoff de la Champions League, esos dos partidos extras que deberán disputar los equipos que quedaron entre el 9º y 24º puesto de la nueva Fase Liga, regaló un Real Madrid-Manchester City a las primeras de cambio

Las primeras reacciones a la eliminatoria City-Madrid no se han hecho esperar y una de las más esperadas era la de Pep Guardiola, uno de los grandes protagonistas.

El técnico parece haberse tomado con resignación el cruce en los playoffs ante el conjunto de Ancelotti. “Esto ya parece un derbi, cuatro años seguidos enfrentándonos al Madrid”, empezó diciendo. Pep remarcó que ya eran conscientes de que se podían medir a un rival de máxima exigencia.

“Tanto el Bayern como el Madrid eran muy, muy duros y ojalá podamos llegar en un buen momento con la ida aquí y la vuelta en Madrid. Era complicado jugar contra el Real Madrid o el Bayern de Múnich. El problema es que en el medio tenemos que jugar contra el Newcastle, siempre ha sido muy amable con el calendario durante muchos, muchos años…“, explicó sobre un bola levantada por Thiago Alcántara en Nyom.

Un calendario que no es más benévolo con el Madrid, que tendrá que jugar la Copa frente al Leganés (5 febrero) y partido liguero frente al Atlético de Madrid (8 febrero) antes de viajar al Etihad para jugar el partido de ida el 11 o 12 de febrero.

Guardiola se quejó del calendario

“El calendario es el que es. En la Premier League, todos los equipos tienen que jugar contra todos. Pero normalmente en la Premier League siempre se imponen los calendarios más estrictos para los equipos que juegan en Europa. ¿Crees que va a cambiar? Las cadenas deciden. No me preguntes qué es mejor, si jugar el martes o el miércoles, para tener un día más. Hay ligas que juegan el viernes antes Champions para tener un día más de descanso”, se quejó sobre el calendario.

Además, no quiso entrar en la información que salió en los medios ingleses que apuntaba que el City estaba pensando re-inscribir a Rodrigo para la Champions: “No lo sé, no voy a discutir eso ahora mismo”, aseguró. Y es que a partir de la Fase Liga, todos los equipos puedes inscribir a tres futbolistas más… algo que le viene de perlas al City tras los tres fichajes que ha acometido en este último mercado de fichajes (Marmoush, Vitor Reis y Khusanov).

“Ahora no es una sorpresa, está bien. ¿Podemos ser mejores? Sí. ¿Podemos estar entre los ocho primeros? Sí, pero no fuimos lo suficientemente buenos. No merecemos estar en la fase final esta temporada, ganando sólo tres partidos y empatando otro, hemos perdido mucho, no lo merecemos. El sorteo es el sorteo. El Bayern de Múnich era extremadamente difícil. El Real Madrid es difícil, lo sabemos. Lo hemos hecho en el pasado, no es un problema”, aseguró.

