Neymar acepta volver a Brasil: “Sólo Santos me puede proporcionar el amor que necesito”

Neymar Jr anunció el jueves su regreso al Santos con lo que se espera sea un contrato de corto plazo, ya que el delantero brasileño busca revitalizar su carrera de cara al Mundial de 2026.

El astro de 32 años anunció su vuelta al equipo donde se formó con un video en sus redes sociales. Medios locales informaron que el acuerdo se extenderá hasta el 30 de junio.

“Jugar al fútbol es lo que más me gusta. Mi familia y amigos ya conocen mi decisión, firmaré con el Santos”, dijo Neymar en un video publicado en Instagram.

“Necesito volver a jugar. Y sólo un club como el Santos me puede proporcionar el amor que necesito para los próximos retos de los próximos años”, dijo Neymar. “Espero que todos me acompañen en esta nueva etapa de mi vida”.

“Pasé momentos maravillosos en Riad. Arabia Saudí me dio una bienvenida increíble, también a mi familia”, señaló Neymar. “Fui muy feliz allí y lo recordaré siempre. Pero sufrí una grave lesión que me impidió regresar y devolver todo eso como me hubiese gustado”.

Santos respondió en redes

Santos empleó sus redes para responder al video de Neymar: “Tu hogar te espera. Tu gente te espera”. Neymar dejó Santos hace casi 12 años para dar el salto a Europa con el Barcelona.

El jugador fichó por el Al-Hilal procedente del Paris Saint Germain por 90 millones de euros (93,8 millones de dólares) en 2023, pero sólo disputó siete partidos con el equipo tras sufrir una grave lesión de rodilla en el partido de Brasil en la eliminatoria sudamericana contra Uruguay en octubre de ese año.

Desde ese momento ha tenido problemas para recuperar su mejor nivel.

El regreso del delantero sigue a la rescisión de su contrato con el club saudí Al Hilal. Volvió a las canchas en octubre tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda, pocos meses después de haber firmado con Al Hilal. Apenas disputó siete partidos y anotó un gol durante su breve etapa con el conjunto saudí.

Varias salidas polémicas

Neymar también dejó el Paris Saint-Germain bajo los reproches de los aficionados, quienes lo acusaron de no cuidar su condición física. Su salida del Barcelona en 2017 también deparó frustración entre los seguidores del club azulgrana, ya que esperaban ganar más trofeos junto a Lionel Messi y Luis Suárez, pero allí ganó dos títulos de LaLiga, tres ediciones de la Copa del Rey y la Liga de Campeones de 2015.

Un dirigente de Santos dijo a The Associated Press que se espera que Neymar llegue al aeropuerto internacional de Sao Paulo a las 9 de la mañana el viernes. Luego abordará un helicóptero para ir al estadio Vila Belmiro del club. Después de firmar su contrato, será presentado a los ‘torcedores’ durante la noche.

El dirigente habló bajo condición de anonimato por tener autorización para referirse al asunto públicamente.

Neymar comenzó su carrera en Santos en 2009, a los 17 años, y acumuló 136 goles y 64 asistencias en 225 partidos para ayudar al club a conquistar en 2011 su primer título de la Copa Libertadores en casi 50 años. Santos descendió en 2023 y regresó a la primera división brasileña el año pasado.

“Quiero dar las gracias a mis seguidores de todo el mundo que desearon que este momento se hiciese realidad. Hace 12 años desde que me fui, pero mis sentimientos por el club y su afición nunca cambiaron”, dijo Neymar.

Se convirtió en el jugador más caro de la historia del fútbol cuando fue transferido del Barcelona al PSG por $262 millones de dólares en 2017.

