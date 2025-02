Elizabeth Gutiérrez se negó a dar exclusiva a Telemundo

La actriz Elizabeth Gutiérrez, conocida por su trayectoria en telenovelas y por ser la expareja de William Levy, vuelve a ser centro de atención debido a una nueva controversia. Esta semana, ella comenzó a filmar la película ‘Adán y Eva en Miami’, pero no fue su trabajo en el set lo que generó revuelo, sino su actitud fuera de cámara.

Según informaron los presentadores de ‘En casa con Telemundo’, la también empresaria habría dejado plantados a los presentadores tras comprometerse a darles una exclusiva sobre su nueva película. Gabriel Coronel, el conductor venezolano, fue quien reveló los detalles, expresando su descontento por la situación.

Coronel explicó que el equipo del programa esperó a Gutiérrez para realizar la entrevista, pero ella no se presentó, lo que generó frustración entre los conductores: “No sé si decir que nos hizo un desplante, (pero) yo creo que hizo algo que definitivamente no construye carreras, sino que las destruye”, dijo en Telemundo.

“Yo voy para allá porque a mí de mi trabajo me piden que vaya a entrevistarla y nos invitan a ser parte de esto. Voy porque ella hace un llamado para hacer una entrevista. No solamente yo, mi equipo de producción, productores, camarógrafos, que estuvieron horas esperando. Cuando yo llego que no quiere dar la entrevista ya después de tantas horas mi equipo esperando yo digo señores, qué falta de respeto. Es integridad, es humanidad, es respeto a ti como persona, a la gente que está alrededor, porque el tiempo de las personas vale oro“, agregó.

Hasta el momento, Elizabeth no ha emitido ninguna declaración al respecto, por lo que se desconoce su versión de los hechos. Esta falta de comunicación ha dejado espacio para especulaciones y críticas, especialmente en redes sociales, donde los seguidores del programa y de la actriz han comenzado a debatir sobre lo ocurrido.

La polémica llega en un momento clave para Gutiérrez, quien busca consolidar su carrera en el cine con Eva y Adán, una producción que promete ser una de las más destacadas del año. Sin embargo, este incidente podría opacar la promoción de la película y afectar la imagen pública de la actriz, ya que no es la primera vez que se ve envuelta en controversias.

