Estrella de la NFL Justin Tucker es señalado de abuso sexual por novena vez

Justin Tucker, campeón en el Super Bowl XLVII en 2013 con los Baltimore Ravens, sumó este sábado otras tres acusaciones de acoso que se juntan a las seis que el pasado jueves dio a conocer en un artículo el diario The Baltimore Banner.

“La razón por la que no lo hice antes fue porque tenía miedo. ¿Qué pasa si soy la única que se presenta? Soy sólo una chica y me voy a enfrentar al rey de Baltimore”, fue la declaración que hizo al diario una de las mujeres que denunciaron al pateador de 35 años de los Ravens.

Tucker, considerado estrella del equipo y uno de los mejores pateadores de la NFL, se enfrenta a presuntas acusaciones por comportamiento sexual inapropiado contra nueve masajistas de cuatro ‘spas’ y centros de bienestar de alto nivel. Todos los incidentes ocurrieron entre 2012 y 2016.

El despacho de abogados que representa a seis de las agredidas afirmó que la acusación de otras tres mujeres es consecuencia del valor que tuvieron las primeras en reportar lo acontecido.

“A menudo, en casos que involucran una supuesta conducta sexual inapropiada, cuando ciertas personas son lo suficientemente valientes como para presentarse, esto empodera a otros para compartir sus experiencias”, afirmó el despacho.

Apenas se dieron a conocer las seis primeras acusaciones el jueves anterior, Justin Tucker se defendió mediante la publicación de una carta en sus redes sociales.

“Las acusaciones que se hacen en el artículo de The Baltimore Banner sobre mí son inequívocamente falsas. Nunca antes me han acusado de mala conducta y nunca me han acusado de actuar de manera inapropiada frente a un masajista o durante una sesión de terapia de masajes”, escribió el jugador.

El viernes, la NFL aseguró que analizaría el caso del pateador.

“Nos enteramos de las acusaciones por primera vez a través del periodista que investiga esta historia, ya que no se habían compartido con la NFL. Tomamos cualquier acusación en serio y analizaremos el asunto”, dijo Brian McCarthy, portavoz de la competición.

Hasta el momento, los Ravens no han hecho ningún comentario al respecto.

Justin Tucker ha jugado toda su carrera, que empezó en 2012, para los Baltimore Ravens. Posee el récord del gol de campo más largo de la NFL, con 66 yardas de distancia, que logró en 2021.

En 13 temporadas ha sido cinco veces miembro del equipo All-Pro y siete veces convocado al Pro Bowl.

