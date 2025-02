Francisca pensó haber perdido a su tercer bebé tras un susto

Francisca, conocida por recuperar su envidiable figura tras el nacimiento de su segundo bebé Franco hace menos de un año, ha sorprendido a sus seguidores con una noticia que llena de alegría a su familia: ¡está esperando su tercer hijo! Aun así, este nuevo embarazo no ha estado exento de momentos de tensión.

Fue en noviembre cuando la dominicana notó que no le venía el período. Tras realizarse una prueba de embarazo, el resultado fue positivo. Decidida a darle una sorpresa especial a su esposo, esperó hasta el ‘Día de Acción de Gracias’ para compartir la noticia. La pareja, emocionada, pero cautelosa, acudió al médico para confirmar el embarazo tras una situación que les causó miedo.

“Fue un martes que me enteré y no le había dicho nada a nadie. El viernes salí del trabajo, fui a cenar con Francesco y cuando regresé a la casa me empecé a sentir mal, empecé a tener escalofríos, tenía unos cólicos horribles, me dolía mucho la espalda. Lo primero que pensé es: estoy perdiendo el bebé. Para colmo voy al baño y veo sangre“, reveló en exclusiva a ‘People en Español’.

“Me levanté al otro día y me dejé de sentir embarazada. No me sentía con náuseas, me puse triste y dije: ‘Perdí al bebé’. Me senté con Francesco y le dije: ‘Baby, estábamos embarazados, pero creo que ya no, porque me pasó esto’. El doctor me dijo: ‘No te puedo decir si tiene vida o no’. Fue una agonía horrible. Cuando oímos el corazón nos emocionamos, se nos aguaron los ojos. Ese latido del corazón inicial es como una explosión de emoción”, añadió al mencionado medio de comunicación.

Un diagnóstico reveló que Francisca tenía aproximadamente cinco semanas de gestación. No obstante, el médico les recomendó mantener la calma y esperar hasta la sexta semana para escuchar el latido del corazón del bebé, un momento crucial que confirmaría que todo marchaba bien.

Este susto inicial no ha opacado la felicidad de la familia, que ahora espera con ilusión la llegada de su nuevo integrante. Francisca, quien ha compartido su proceso de recuperación física y emocional tras el nacimiento de Franco, demuestra una vez más su fortaleza y optimismo al enfrentar este nuevo capítulo.

Sigue leyendo:

· Bis la Medium vaticinó el sexo del bebé de Francisca

· Francisca anuncia en Despierta América que está embarazada de su tercer bebé

· Clarissa Molina y Francisca hablan de su supuesta rivalidad