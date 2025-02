Walmart rebaja de $500 a solo $70 un juego de cocina ideal para tu hogar

Walmart continúa con sus rebajas de inicio de año y en esta ocasión ha puesto a la venta un juego de utensilios de cocina de 21 piezas de $500 a solo $70, lo que representa un increíble ahorro de $430 dólares.

Precio ahora, $69.99

Precio anterior, $499.99

Ahorras, $430.00

Se trata del juego de ollas y sartenes de cerámica antiadherentes de 21 piezas Astercook. Las personas que lo han comprado lo califican con 4.5 de 5 estrellas y entre los comentarios puede leerse:

“Conjunto de buena calidad. Me encanta su durabilidad y que se puedan apilar uno dentro del otro sin rayarse gracias al acolchado de fieltro de buen tamaño que recorre el fondo y los lados de cada maceta”.

Otro cliente escribió: “Máxima calidad y diseño. ¡Uno de los diseños más bonitos y brillantes que he visto! Estas ollas y sartenes no solo son hermosas, sino que están tan bien hechas que me sorprendió mucho que estuvieran siquiera cerca del precio que pagué. ¡Qué valor! Sin duda, la mejor compra que he hecho en Walmart. Sorprendida”.

Recuerda que es importante leer los comentarios de quien ha comprado estos productos, para tener más elementos a la hora de decidir si es lo que realmente necesitamos.

Características del producto:

· Recubrimiento antiadherente de alto rendimiento: La superficie antiadherente premium de Astercook ofrece una durabilidad de primer nivel y una liberación de alimentos sin esfuerzo. Es fácil de limpiar y libre de PFOA, lo que garantiza una experiencia de cocina más saludable en todo momento.

· Mango seguro y extraíble: El innovador mango extraíble se bloquea firmemente en su lugar, lo que le brinda un agarre estable para cocinar con confianza. Cambie fácilmente entre la estufa y el horno o desprenda para un almacenamiento compacto.

· Ahorro de espacio y fácil de limpiar: Ahorre espacio de almacenamiento con el diseño de mango desmontable y disfrute de una limpieza sin problemas. Simplemente retire el mango para un lavado rápido y completo para mantener su cocina ordenada y organizada.

· Compatible con todas las estufas: Ya sea que utilice placas de inducción, de gas o de cerámica, nuestros utensilios de cocina garantizan una distribución uniforme del calor para obtener resultados de cocción consistentes en todas las fuentes de calor.

· Diseño duradero y soporte de calidad: Hecho de aluminio de alta calidad y probado para uso a largo plazo, tanto las macetas como las manijas están diseñadas para durar.

