Bill Gates asegura que nunca reducirá el tamaño de su mansión en Seattle

El multimillonario Bill Gates ha dado varias entrevistas recientemente, pues se encuentra promocionando su autobiografía ‘Source Code: My Beginnings’, libro que estará disponible oficialmente el próximo 4 de febrero.

En las entrevistas ha hablado del libro y de su vida, la cual no es nada aburrida si se toma en cuenta que durante años fue el hombre más rico del mundo.

El cofundador y exdirector ejecutivo de Microsoft tiene una cartera de bienes raíces envidiable y de eso también habló, según ‘New York Post’. El magnate tecnológico aseguró que no reducirá el tamaño de la gran mansión que tiene en Seattle desde 1988.

Esta gran propiedad está prácticamente vacía, pues actualmente Gates está soltero y sus hijos ya están viviendo su vida fuera de casa. Aunque explicó: “A mis hijos les gusta volver, es un lujo. No cocino, no hago mi cama, pero no me importa si nadie la hace, no me daría cuenta”. También dijo “mi casa en Seattle, lo admito, es gigantesca”.

Se debe recordar que Gates compró la propiedad en 1988 por apenas $2 millones de dólares, pero ahora el lugar está valorado en $130 millones de dólares. Su precio actual tiene una razón de ser, pues el estadounidense invirtió más de $60 millones de dólares en hacer reformas al lugar y convertirla en la gran mansión que es ahora.

Es difícil comparar esta residencia con cualquier otra, pues es mucho más impresionante que cualquiera de las mansiones de estrellas de Hollywood y otros multimillonarios.

La propiedad es conocida como Xanadu 2.0, nombre que le dio Gates haciendo referencia a la película ‘Citizen Kane’ (1941).

Actualmente la residencia tiene una extensión de más de 60,000 pies cuadrados distribuidos en 24 baños y seis cocinas. Sí, seis cocinas para un hombre soltero que ha confesado no cocinar.

Además de los múltiples lujos del interior, esta propiedad también está rodeada de extensas áreas verdes con terraza, piscina, área de spa, área de barbacoa, comedor y espacio más que suficiente para compartir con familiares o amigos.

