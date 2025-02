Lady Gaga, Bad Bunny y Miley Cyrus, estrellas invitadas del 50 aniversario de ‘Saturday Night Live’

El exitoso programa Saturday Night Live celebrará su 50 aniversario con un concierto que contará con las actuaciones especiales de grandes estrellas de la música. El show se llevará a cabo el próximo 14 de febrero a las 8 p.m. ET en el Radio City Music Hall en Nueva York

SNL 50: The Homecoming Concert será presentado por Jimmy Fallon y con actuaciones de los cantantes Bad Bunny, Lady Gaga y Miley Cyrus — los tres han sido anfitriones y artistas invitados en el famoso late show.

El concierto también se transmitirá en vivo por Peacock y habrá proyección programada en algunos cines Regal Cinemas en todo Estados Unidos.

Otros de los artistas confirmados para este show de aniversario son: Post Malone, Jelly Roll y los Backstreet Boys también están en la alineación, al igual que Arcade Fire, Bonnie Raitt, Brandi Carlile, Brittany Howard, Chris Martin, David Byrne, DEVO, Eddie Vedder, Jack White, Mumford & Sons, Preservation Hall Jazz Band, Robyn, The B-52s y The Roots. Otros artistas serán anunciados a medida que se acerque el concierto.

Como parte de la celebración de aniversario, se transmitirá una edición especial de SNL50: The Anniversary Special en NBC y Peacock. Además el la producción del programa organizó una experiencia inmersiva para los fans. “Live From New York: The SNL50 Experience” es una instalación temporal en Nueva York, disponible hasta el

La celebración del 50 aniversario de Saturday Night Live llega después de una gran temporada en donde el programa reunió a grandes estrellas de la música y el cine como Ariana Grande, Charli XCX, Jean Smart, John Mulaney, Timothée Chalamet y más estrellas como anfitriones. Chappell Roan, Stevie Nicks, Gracie Abrams, Hozier, Billie Eilish, Shaboozey, entre otros.

