Leito Oficial: reaparece con inesperado anuncio la esposa del migrante detenido en EE.UU.

Verónica Torres, esposa de Leonel Moreno, conocido en las redes sociales como Leito Oficial, reapareció en las redes sociales con un mensaje inesperado. En videos publicados en sus redes sociales, aseguró que terminó su relación con el migrante venezolano, quien está detenido en Estados Unidos por no cumplir con los términos de su libertad condicional tras cruzar la frontera sur.

“Oficialmente ya no estoy con Leonel y sé que muchas personas me llamarán malagradecida. No estoy dispuesta todavía a querer retener algo que no me pertenece y no me hace bien. No hay felicidad para mí ni para mi hija ni para mi familia. Hay que aprender a soltar lo que no te pertenece”, dijo.

Torres, quien acompañó a Moreno en muchos de los videos que compartió en las redes sociales y en los que incitaba a hacer cosa ilegales en Estados Unidos, afirmó que entre ellos pasaron muchas cosas, como discusiones y problemas. “Quería parar con esto desde hace rato, lo que pasó se queda en el pasado. No me sentía preparada para decirle a ustedes las cosas como son, pero estoy totalmente decidida y afrontar la vida como es, así sea sola o acompañada”.

No aclaró la fecha en la que terminó la relación, sin embargo, cuando ocurrió la detención de Leito Oficial a finales de marzo del año pasado, se le vio a Torres llorando en los alrededores del hotel Sonesta Simply Suites, ubicado en un suburbio de Columbus, en Ohio.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas infirmó que Leonel Moreno cruzó a Estados Unidos por Eagle Pass, Texas, sin documentos en abril de 2022 y lo dejaron en libertad bajo alternativas a la detención, señaló Bell Melugin, reportero de la cadena de noticias FOX News. El venezolano debía presentarse dentro de los primeros dos meses tras su liberación, pero nunca lo hizo.

Leito Oficial incitó a invadir casas en Estados Unidos

Desde entonces, se dedicó a publicar videos virales en Instagram y TikTok, en los que motivó a otros indocumentados a invadir viviendas en Estados Unidos, así como a cometer varios delitos. Esto dio visibilidad al tipo de contenido que publicaba en sus redes sociales e impulsó su identificación.

“He pensado invadir una casa en Estados Unidos, ya que me enteré que existe una ley que dice que si una casa no está habitada podemos expropiarla. Aquí en Estados Unidos se aplica la invasión de terrenos y creo que ese será mi próximo negocio: invadir casas abandonadas”, comentó en un video que causó amplio rechazo.

“La vuelta ahorita mismo es invadir casas, ya que nos encontramos en situación de calle y es la única manera que tenemos para no vivir en la calle y no ser una carga pública. La ley dice que las casas abandonadas, deterioradas y que esté en mal estado (pueden ser invadidas)”, afirmó falsamente Moreno.

En septiembre de 2014, un juez ordenó la deportación de Leito Oficial, pero debido a que el régimen de Nicolás Maduro no acepta este tipo de vuelos, el migrante todavía permanece en Estados Unidos. No se sabe, sin embargo, si estará incluido en los grupos de indocumentados que el presidente estadounidense Donald Trump planea enviar a Venezuela tras alcanzar un acuerdo con el madurismo.

En sus videos, Verónica Torres, quien tiene una pequeña hija con Leonel Moreno, no habló de la situación en la que se encuentra su hasta ahora esposo.

