Camilo llora de emoción al cumplir una gran meta

El cantante Camilo conquistó una gran meta personal, esta vez fuera de los escenarios musicales. El colombiano, conocido por éxitos como “Vida de Rico” y “Tutu”, lloró de emoción al completar el medio maratón de Miami y compartió su alegría en su cuenta de Instagram, asegurando que lo logró tras esforzarse al máximo y contar con el apoyo de Evaluna, sus dos hijas y su familia.

La celebración de este objetivo alcanzado llegó acompañada de una serie de videos y fotografías que capturan los momentos más significativos de su participación en la carrera. En las imágenes, se puede apreciar a un Camilo visiblemente satisfecho tras cruzar la línea de meta, cumpliendo así un objetivo que, según sus propias palabras, venía persiguiendo desde hace tiempo.

“Ayer cumplí un sueño. Hice mi primera media maratón. Estuve entrenando seis meses muy enfocado en este día. No pude no llorar porque es muy fuerte ver el poder de la disciplina y la constancia. Que mi esposa, mis dos hijas, mis papás y mi hermana me estuvieran esperando en la meta para celebrarme y que mis suegros estuvieran a la mitad de la carrera gritándome para llenarme de fuerzas me confirmó la importancia de la familia en todas las áreas de la vida”, aseguró.

El intérprete también expresó su orgullo por contar con el apoyo de dos fundaciones. La primera se llama The House Project y apoya a gente en situación vulnerable y la segunda es Charity Water, que trabaja para darle el acceso ilimitado al agua potable a poblaciones marginadas.

“Estuve muy orgulloso de correr teniendo en el pecho y en la espalda dos fundaciones que apoyamos hace muchos años: 1. @thehouseproject es una fundación que apoya de innumerables maneras a personas en situación de profunda necesidad y vulnerabilidad. 2. @charitywater es una fundación que trabaja por darle acceso ilimitado a agua potable a poblaciones marginadas que nunca lo han tenido. Vayan a ver el trabajo increíble que hacen y apoyen como puedan”, agregó.

Para finalizar, Camilo agradeció a su equipo y alentó a sus fans a realizar cosas que los hagan felices.

“Gracias a mi entrenador @0rteman, tremendo aliado que me acompaña desde que me enamoré del running y que me conversó con @nicoramirez los últimos 3 kilómetros, llenándome de fuerza para terminar la carrera. Gracias a La Tribu que estuvo gritándome en las mil esquinas por las que pasé mientras recorría Miami. @themiamimarathon”. En 12 días empieza el tour por Latinoamérica y ya me veo corriendo y conociendo las ciudades increíbles que vamos a visitar. LOS AMO. Madruguen y hagan cosas que los hagan felices”.

Esta no es la primera vez que Camilo comparte con sus seguidores su pasión por el el bienestar físico. A lo largo de su carrera, el artista ha sido transparente sobre la importancia que le da al ejercicio en su rutina diaria para mantener un estilo de vida saludable.

