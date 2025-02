Tiger Woods anuncia la muerte de su “mayor fan”, su madre Kultida

El golfista estadounidense Tiger Woods anunció el martes el fallecimiento de su madre Kutilda y dijo de ella que era su “mayor fan”.

“Con profunda tristeza quiero compartir que mi querida madre, Kultida Woods, falleció esta mañana temprano”, escribió en Instagram el 15 veces campeón de grandes torneos.

“Mi madre era una fuerza de la naturaleza en sí misma, su espíritu era simplemente irrefutable”, escribió.

Nacida en Tailandia, Kutilda conoció al padre de Woods, Earl, cuando servía en el ejército estadounidense en Bangkok, a finales de los años 1960.

“Mi mayor fan, la más incondicional de mis seguidoras, sin ella ninguno de mis logros personales habrían sido posibles”, dijo el deportista.

“Era amada por tantas personas, pero en especial por sus nietos, Sam y Charlie (…) Te amo mamá”, agregó.

Siempre presente en los mayores triunfos de su hijo, Woods se ha referido a menudo con emoción a cómo el apoyo de su madre ayudó a moldear su carrera, señalando en una entrevista que le tenía más miedo a ella que a su padre.

“Una señora muy, muy dura, muy exigente, era única. La amo demasiado”.

Murió a los 78 años

Kultida y Earl Woods estuvieron casados ​​durante 37 años hasta que él murió de cáncer en mayo de 2006. Tenía 78 años.

El año pasado, cuando Woods recibió el premio Bob Jones, el máximo honor de la Asociación de Golf de los Estados Unidos, en Pinehurst, Carolina del Norte, agradeció a su madre por ser una fuerza estabilizadora para él en casa.

“Lo acepto con humildad y un increíble respeto por los ganadores anteriores, pero también lo acepto por mi mamá”, dijo Woods durante su discurso de aceptación. “Ella me ha permitido llegar hasta aquí. Me permitió hacer estas cosas, perseguir mis sueños y el apoyo y el amor; no hice esto solo. Tuve la mayor apoyo que cualquier niño podría tener: mi mamá. Gracias, mamá”.

La madre de Woods estaba de pie cerca del green 18 en Augusta National Golf Club con los hijos de Tiger, Sam y Charlie, cuando ganó su último campeonato importante en el Masters de 2019.

“Mi mamá no recibe suficiente crédito”, dijo Woods el año pasado. “Todos pensaron que era mi papá cuando me fui de gira, lo cual fue así, pero mamá estaba en casa. Si no lo sabes, mamá ha estado ahí toda mi vida. Siempre ha estado ahí en las buenas y en las malas”.

