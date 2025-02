Avance de Inteligencia Artificial genera oportunidades en NYC pero latinos siguen rezagados

La Inteligencia Artificial cada vez está ganando más terreno en diferentes áreas, y pese a las preocupaciones que desde el inicio ha levantado sobre el riesgo de que la IA pudiera desplazar a trabajadores por el uso de máquinas, robots y aplicaciones tecnológicas, que automatizan funciones, al parecer el panorama en la Gran Manzana ha resultado positivo. La avanzada ha jugado un rol destacado en la recuperación económica después del impacto que tuvo la pandemia del COVID-19.

Así lo revela un reciente informe elaborado por la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC) que analizó el estado actual de la economía, donde se destacan mejoras en campos como el desempleo, y dan crédito a la Inteligencia Artificial dentro del crecimiento del mercado laboral de la Gran Manzana.

Con una cifra récord de 4,151.400 puestos de trabajo en el sector privado de la ciudad, en total, califican el panorama de empleo como “sólido y mejorando”. Al mismo tiempo advierten que el rápido crecimiento de los sectores de la tecnología, las ciencias biológicas, la atención médica y la economía verde ha proporcionado una mayor diversidad de empleos de alto crecimiento y de salarios altos o medios en Nueva York.

“La transformación de la Inteligencia Artificial ha comenzado y la ciudad de Nueva York es la capital mundial de la Inteligencia Artificial aplicada”, advierte el reporte de la NYCEDC, donde se manifiesta que actualmente en la Gran Manzana hay más de 2,000 empresas emergentes de Inteligencia Artificial, lo que ha dado lugar a 40,000 empleos para trabajadores con habilidades en ese campo. Y contrario al temor de desplazamiento laboral, aseguran que en los cinco condados, por cada empleo que se reemplaza por Inteligencia Artificial, se pueden incrementar entre cuatro y 10.

De igual manera, la Ciudad asegura que la Gran Manzana es actualmente “el segundo ecosistema de empresas emergentes de tecnología más grande del mundo”, con más de 360,000 empleados en tecnología y hogar de más de 25,000 empresas teconológicas emergentes y más de 1,200 empresas de capital de riesgo activas. Y desde las universidades también se está haciendo lo propio, pues aulas como Columbia, Cornell Tech, CUNY y la NYU graduaron a más de 87,000 estudiantes preparados en Inteligencia Artificial entre 2018 y 2023.

Sin embargo, tanta belleza no es del todo cierta para comunidades como la latina, pues en “la repartición del pastel” de puestos relacionados con la Inteligencia Artificial, se estima que trabajadores hispanos están lejos de tener la representatividad numérica de su población. El 29% de los habitantes de la ciudad son hispanos, pero se presume que su participación en el campo laboral de la IA es de un solo dígito.

Aunque no hay consolidados precisos que revelen el número exacto de puestos ocupados por hispanos en áreas de Inteligencia Artificial en la Gran Manzana, la NYCEDC afirma que el 13% de los emprendedores en campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en la Ciudad de Nueva York, en general son hispanos, menos del 50% de su demografía local. La buena noticia, sin embargo es que los latinos han crecido esas áreas casi el doble, pues representaban solo el 7% en 2011.

A nivel general la disparidad racial de los hispanos en materia de desempleo y participación en la fuerza laboral sigue siendo alta, con el 6,7% en el tercer trimestre de 2024, significativamente inferior a su pico pandémico, pero el doble de la tasa de desempleo de blancos neoyorquinos, que es de apenas el 3.3%, una preocupación que analistas mencionan vale la pena revisar y no ignorar.

“En muchos sentidos, finalmente hemos comenzado a aceptar que la situación se ha calmado y que vivimos en una nueva normalidad, una ciudad de Nueva York pos pandémica, pero este informe ofrece una importante visión a largo plazo de la economía de la ciudad en la actualidad y destaca algunos problemas graves (mayor disparidad racial en los resultados laborales y desigualdad de ingresos) que no podemos aceptar como la nueva normalidad”, dijo Lauren Melodia, directora de Política Económica y Fiscal del Centro de Asuntos de la Ciudad de Nueva York. “La ciudad deberá realizar intervenciones políticas proactivas para abordar estos desafíos económicos este año”.

Marcelo Rodriguez, arquitecto de negocios y especialista de inteligencia artificial aplicada, asegura que incluso sin conocer datos precisos sobre la fuerza laboral latina dentro de las nuevas oportunidades que ha traído el auge de la Inteligencia Artificial en la Gran Manzana, es evidente que los hispanos de la ciudad están lejos de representar un alto porcentaje en puestos de trabajo relacionados con IA.

El experto, nacido en Ecuador, aclara que cuando se habla de la fuerza laboral latina en el mundo de la Inteligencia Artificial, hay que hacer una distinción marcada entre aquellos hispanos que llegaron a la Gran Manzana y siguen con “la mentalidad de sus países”, sin adaptarse plenamente al sistema estadounidense y aquellos que se aculturizaron y los que nacieron aquí en hogares de inmigrantes.

“El latino que no se adapta está muy por debajo de los niveles de presencia en el mercado de la Inteligencia Artificial y no va a conseguir esos trabajos. Puedo garantizar que de las 2,000 empresas de tecnología nuevas, máximo, el 3% o 4% son latinas. Y desde ahí se sabe que estamos atrás”, comenta Rodríguez, al tiempo que agrega que las empresas latinas existentes tampoco se están adaptando en los números que deberían.

“No están utlizando esas herramientas que podrían garantizarle mejorar sus oportunidades y puede ser por falta de información, el idioma y la falta de formación”, dice el experto en Inteligencia Artificial, quien además es profesor universitario en esa cátedra.

Marcelo Rodríguez, experto en Inteligencia Artificial en un taller informativo. Foto Cortesía Marcelo Rodríguez

Y al analizar el impacto que la Inteligencia Artificial tendrá en el campo laboral en los próximos años, el arquitecto de negocios admite que eventualmente el uso de nuevas tecnologías desplazará a trabajadores, pero al mismo tiempo creará nuevas oportunidades. La clave está en adaptarse, ajustarse y prepararse, dice el profesional, quien agrega que en la comunidad latina urge además un cambio de mentalidad.

“Hay que verlo como un cambio. Cuando se inventó la imprenta, se perdieron trabajos, pero también se crearon otras posiciones nuevas. El riesgo grande está para quienes no se actualicen. Lo mismo pasó cuando entró el internet en el panorama de manera comercial. Con la Inteligencia Artificial se pierden unos trabajos, pero se crean otros. Hay una tendencia al reemplazo, porque cada vez más se están automatizando las cosas. Decir que se pierden 5 trabajos y se gana el doble no es del todo cierto en una misma empresa, pero el avance hace que se creen nuevas empresas que necesitan gente preparada y además van a empezar a aparecer nuevas carreras”.

Rodríguez agrega que para ocupar más posiciones y aprovechar mejor la Inteligencia Artificial, además de “cambiar el chip”, los hispanos necesitan ser apoyados por entidades tanto públicas como privadas para educarlos en áreas tecnológicas y no quedarse rezagados.

“Se debe invertir en educación, pero educación de calidad y también crear campañas de concientización sobre la importancia de acoger la Inteligencia Artificial, porque si no, nos van a dejar atrás. Debemos empezar a valorar los cursos y entender que hay que darle valor al profesional. A veces los latinos valoramos el trabajo por el sudor y no por lo que se sabe, y eso debe cambiar con las nuevas épocas”, afirmó el experto.

“Si un programador antiguo no está abierto a la Inteligencia Artificial, pues va a llegar uno nuevo con conceptos avanzados y va a sacar mejores productos que el antiguo, lo que pondrá en riesgo su trabajo”, dijo el ecuatoriano. “Habrá otros trabajos que es difícil reemplazar porque no funcionan con automatización, pero sin embargo van a tener que aprender a comunicarse con la Inteligencia Artificial y usarla para no ser reemplazables”.

Bruce Katz, cofundador y director del Laboratorio de Finanzas Metropolitanas Nowak de la Universidad de Drexel, afirma que las novedades que ofrece la Inteligencia Artificial en el rodeo laboral deben ser utilizadas para generar empleo y así ayudar a contribuir con la mejora del panorama económico de la Gran Manzana.

“Debería permitir la Ciudad de Nueva York navegar por un período económico definido por una complejidad inusual, aprovechando la innovación tecnológica acelerada (por ejemplo, la inteligencia artificial) a medida que evoluciona”, dijo el experto. “En un momento de cambio drástico, este informe inaugural sobre el estado de la economía es un modelo para todas las ciudades y metrópolis de Estados Unidos”.

Margaret Anadu, presidenta de la junta directiva de NYCEDC y socia principal de The Vistria Group, recalca que los datos y el análisis del informe muestran una hoja de ruta para garantizar que el progreso beneficie a todos los neoyorquinos.

“A pesar de haber sido los más afectados por el COVID-19, hemos vuelto con fuerza y ​​hemos logrado niveles récord de empleo, tasas de participación en la fuerza laboral y crecimiento en sectores emergentes como la inteligencia artificial”, aseguró Anadu, al tiempo que adviritó que el impacto debe ir más allá de los asuntos laborales y debe significar mejoras en la calidad de vida de quienes viven en la Gran Manzana. “Sin embargo, este informe también destaca los desafíos actuales: escasez de viviendas, asequibilidad y desigualdades”.

Nuevo informe sobre IA revela planes para que NYC siga liderando y cree más trabajos

Luego de revelar que el auge de la Inteligencia Artificial en los cinco condados ha permitido que más de 2,000 empresas emergentes especializadas en tecnología se hayan consolidado y que aproximadamente un tercio del capital de riesgo recaudado por nuevos negocios se destinó a la IA, el alcalde, Eric Adams presentó un plan para que la Gran Manzana se consolide como líder mundial en ese campo.

Así lo manifestó el burgomaestre este viernes, durante la presentación de un informe sobre el avance de la Inteligencia Artificial en Nueva York, en el que la NYCEDC propuso una inversión de $3 millones que busca un operador para establecer el plan “NYC AI Nexus” para acelerar la innovación y la adopción de IA aplicada en toda la economía de la ciudad.

“Los empleos del mañana se están creando hoy en la ciudad de Nueva York, y la inteligencia artificial es clave para que eso suceda. Al alcanzar otro récord histórico de empleos en nuestra ciudad, nuestra administración está mirando hacia el futuro, y el futuro muestra que la IA es el próximo sector emergente y fuente de creación de empleos en nuestra ciudad”, comentó el mandatario local, tras advertir la asociación con OpenAI, empresa líder de Inteligencia Artificial.

“Desde la tecnología y la economía verde hasta las ciencias biológicas y la IA, la Gran Manzana, no Silicon Valley, es la ciudad que lidera el camino en los empleos que harán de nuestra ciudad el mejor lugar para criar una familia”, dijo el Alcalde, al tiempo que advirtió que el informe elaborado contiene recomendaciones para asegurar el liderazgo de la ciudad de Nueva York en IA no solo para construir una economía local más fuerte sino garantizar más trabajos para los neoyorquinos.

El informe presentado destaca además que el empleo tecnológico en el área metropolitana de Nueva York ha crecido en cinco años 6.1%, y revela que entre 2010 y 2021, el sector tecnológico de la ciudad agregó 114,000 empleos, siete veces más que el crecimiento laboral general de NYC. Pero el incremento laboral de la IA se ha acelerado casi un 25% entre 2022 y 2023. Tan solo en la primera mitad de 2024, Nueva York publicó 17,700 anuncios de empleo de IA, con salarios medios superiores a los $152,000 dólares, y los roles no técnicos están creciendo rápidamente, pasando del 27,9% de los anuncios de empleo de IA en 2020 al 33.8% en 2021.

“Este cambio destaca una creciente necesidad de mejorar las habilidades del talento no técnico con capacidades de IA a medida que se expande la adopción del sector privado”, señala el reporte sobre IA en NYC. “A través de las entrevistas a las partes interesadas que realizó NYCEDC, queda claro que las corporaciones aún están en las primeras etapas de experimentación con la adopción de IA y el desarrollo de estrategias de IA. Muchas están considerando las necesidades de capacitación de sus fuerzas laborales”.

Dentro de la hoja de ruta de la Ciudad, el reporte, titulado “La ventaja de la inteligencia artificial de la ciudad de Nueva York: impulso del crecimiento económico y la transformación tecnológica”, se destacan como objetivos principales avanzar en el posicionamiento de la Gran Manzana como líder mundial en IA aplicada, fomentar la creación de nuevas empresas y asociaciones para construir un ecosistema de IA dinámico y próspero, y desarrollar una fuerza laboral diversa preparada para la IA para impulsar el futuro de la economía. Asimismo, se presentaron 18 compromisos para ayudar a preparar y encausar el potencial de IA en la ciudad.

Con los planes de acción propuestos, se busca desarrollar programas para apoyar la adopción de transformaciones tecnológicas de IA en todas las industrias de la ciudad, accesible en todos los sectores y tipos de empresas para garantizar que ciertos segmentos de la economía de la ciudad no se queden atrás.

La promoción de la ciudad como centro líder para la innovación en IA, a través del asocio entre la NYCEDC y Tech:NYC para lanzar una campaña que establezca a la ciudad de Nueva York como el centro global de IA, empresas emergentes innovadoras y aplicaciones de IA, son otros de los planes. También NYCEDC anunció una asociación con OpenAI, que recientemente estableció su primera oficina en la costa este en Nueva York, con 450 empleados.

Habrá también programas piloto de alfabetización en IA en bibliotecas públicas con capacitaciones virtuales y presenciales sobre los fundamentos de la IA, el uso seguro y responsable de las herramientas de IA, y talleres personalizados.

Los estudiantes de CUNY serán vitales en el camino hacia la formación de más neoyorquinos en Inteligencia Artificial, promoviendo oportunidades de pasantías en empresas emergentes que priorizan la IA, y lanzando el programa de pasantías para empresas emergentes de NYCEDC que conectará a los alumnos de CUNY con empresas que priorizan la IA, con colocaciones previstas a partir del verano de 2025.

Hispanos siguen formándose en talleres sobre IA. Foto Cortesía Marcelo Rodríguez

“Estamos entusiasmados de hacer algo grande con la Ciudad de Nueva York para llevar los beneficios de la Inteligencia Artificial a toda la Gran Manzana”, dijo Chris Lehane, vicepresidente de asuntos globales de OpenAI. “Esta alianza está diseñada para apoyar el mosaico que es la ciudad de Nueva York, desde las pequeñas empresas dinámicas de la ciudad hasta su próspero ecosistema tecnológico, y hasta las personas de todos los ámbitos de la vida en los cinco condados que colectivamente hacen de Nueva York la ciudad donde todo sucede y donde las cosas se hacen”.

Los planes de la Ciudad para abrir mayor paso a la IA en NYC

Promover a la ciudad de Nueva York como un centro líder en innovación en IA

Crear y lanzar un Consejo Asesor de IA

Promover la adopción de IA en los sectores de la salud y las ciencias biológicas

Comercializar a nivel mundial incentivos y programas para atraer y retener un ecosistema de IA dinámico

Aprovechar las adquisiciones basadas en desafíos para la adopción de IA por parte de las agencias de la ciudad

Desarrollar programas para apoyar la adopción de IA en todas las industrias de la ciudad de Nueva York

Apoyar a los fundadores de tecnología subrepresentados que aprovechan la IA con recursos que necesitan para crecer

Atraer eventos de IA a la ciudad de Nueva York y forjar asociaciones estratégicas

Implementar el Fondo Catalyst de Nueva York de $40 millones de dólares para incluir la IA

Posicionar el Fondo de Innovación Greenlight de $50 millones de dólares para apoyar las necesidades de infraestructura de IA

Apoyar la tecnología climática en etapa inicial para empresas que aprovechan las nuevas tecnologías, a través de programas piloto

Desarrollar una fuerza laboral diversa y preparada para la IA para impulsar el futuro de la economía

Conectar a los estudiantes de CUNY con oportunidades de pasantías en empresas emergentes de IA

Poner a prueba programas de alfabetización en IA en las bibliotecas públicas de la ciudad de Nueva York

Ampliar los programas que respaldan la concienciación fundamental de GenAI

Aprovechar el programa Civic Hall para nuevos programas de alfabetización en IA

Apoyar a las mujeres que buscan la transición a la tecnología y la IA con tutoría y horas de oficina digitales con expertos de la industria

Lanzar un laboratorio de políticas de IA para apoyar el aprendizaje de IA en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York

Datos

29% de la población neoyorquina son latinos

13% de los emprendedores en campos de ciencia, tecnología, ingeniería, menos del porcentaje poblacional

7% era la representación en esas empresas en 2011, lo que muestra un crecimiento