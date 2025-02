“Era mi sueño, pero ya no”: Jubilado ganó la lotería pero dice estar decepcionado

Para muchas personas, ganar la lotería es un sueño dorado. La posibilidad de recibir una gran cantidad de dinero con solo comprar un boleto es una fantasía recurrente. Sin embargo, no todos los ganadores terminan completamente felices con su premio.

Es el caso de un ciudadano de Zelanda, Países Bajos, quien ganó un premio de lotería equivalente a $91,000 dólares, pero considera que el premio llegó demasiado tarde en su vida.

El hombre, que ya está jubilado, recuerda con emoción el momento en que supo que había ganado el premio mayor de la lotería nacional. “Fue un buen día. Teníamos una gran sonrisa”, recuerda con entusiasmo. Para él y su esposa, recibir ese dinero fue una alegría inmensa, pero no tardó en darse cuenta de que el momento no era el ideal. “Todo el mundo debería poder probarlo, pero ojalá me hubiera tocado hace 40 años”, reflexiona.

El jubilado comenta que, en su juventud, soñaba con comprar un coche deportivo descapotable. Sin embargo, ahora que tiene el dinero para hacerlo, ya no siente el mismo deseo. “Debió haber sido hace 40 años. Ahora ya no quiero el coche”, explica riendo.

A pesar de que el dinero llegó en una etapa tardía de su vida, la pareja tenía claro en qué invertirlo. Durante años, soñaron con ganar la lotería y discutieron cómo lo gastarían en caso de que ocurriera. Una de sus primeras decisiones fue renovar su automóvil. “Le había prometido a mi esposa que si alguna vez ganábamos el gran premio, cambiaríamos el coche viejo”, cuenta el hombre.

No obstante, a pesar de la tentadora posibilidad de comprar un vehículo de lujo, la pareja optó por la prudencia. En lugar de adquirir un automóvil completamente nuevo y costoso, compraron un coche de segunda mano. “No hay razón para jugar con el dinero”, sostiene el jubilado. “Aunque nos llegó de forma inesperada, no es excusa para malgastarlo en cosas que realmente no necesitamos”.

El ganador y su esposa han mantenido un estilo de vida austera a lo largo de los años y no piensan cambiarlo solo porque ahora cuentan con más dinero. “Cuando vamos de compras, todavía buscamos las ofertas sin pensarlo. El dinero solo se puede usar una vez, por lo que no hay razón para gastar más de lo absolutamente necesario”, explica el hombre.

Lejos de considerarse tacaños, la pareja ve su nueva fortuna como una oportunidad para asegurar el bienestar de su familia. “No estamos en una situación de crisis, pero queremos que este dinero tenga un verdadero impacto en nuestras vidas y en las de nuestros hijos y nietos”, agrega el jubilado. Para ellos, la inversión en la familia es más importante que cualquier compra material.

Sigue leyendo:

* Ganó la lotería, pero un error hizo que no pudiera cobrar el premio y hoy vive en la calle

* Enfermera de Virginia gana la lotería con boleto que guardó en una Biblia

* El estado de EE.UU. donde ya no se venderán billetes de lotería a inmigrantes indocumentados