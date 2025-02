Exigen al ejecutivo de Nassau revocar decisión de colaborar con ‘La Migra’

Líderes comunitarios y organizaciones de base de Long Island elevaron su voz de protesta luego de conocer que la Policía del Condado de Nassau colaborará abiertamente con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a inmigrantes indocumentados.

El ejecutivo de Nassau, el republicano Bruce Blakeman, informó esta semana en una rueda de prensa de que el condado designará a diez agentes para que se unan al ICE para “captar a migrantes ilegales que han cometido delitos” y detenerlos en la cárcel durante tres días, tras lo cual el ICE los trasladará a un centro de detención permanente o los deportará.

“Quiero subrayar que este programa trata de inmigrantes ilegales que han cometido delitos. No se trata de redadas, sino de la aplicación de las leyes del estado de Nueva York a personas que han cometido delitos y han violado las leyes federales al estar en Estados Unidos ilegalmente”, incidió.

Sin embargo, las organizaciones pro-inmigrantes ven esta edición como muy peligrosa porque incluso consideran que la relación entre la policía y la comunidad se verá afectada.

Melanie Creps, Directora Ejecutiva de CARECEN, indicó en un comunicado: “Esta política tendrá consecuencias devastadoras para nuestras comunidades inmigrantes, erosionando la confianza en las fuerzas del orden y haciendo que nuestros vecindarios sean menos seguros. Cuando la policía local colabora con ICE, los inmigrantes, independientemente de su estatus, se sienten demasiado temerosos para reportar crímenes, pedir ayuda en emergencias o cooperar como testigos. Esto pone en peligro a todos. Nadie debería tener que elegir entre su seguridad y el riesgo de ser deportado”.

Crepes agregó que los inmigrantes son miembros vitales del Condado de Nassau. “Merecen sentirse seguros, confiar en que las fuerzas del orden están allí para protegerlos, no para ser un blanco. Hacemos un llamado a los líderes del condado para que rechacen este acuerdo dañino y prioricen una verdadera seguridad pública que incluya a todos los residentes”.

En el mismo comunicado, Ángel Reyes, Coordinador de Organización de Long Island de Make the Road New York, dijo que este acuerdo es un agravio para la comunidad inmigrante en Nassau y solo servirá para aumentar el miedo que sienten los miembros esenciales de las comunidades cada día bajo el nuevo Presidente Donald Trump”.

Reyes insistió en que “el acuerdo sólo servirá para hacer que los residentes más vulnerables de Nassau tengan menos probabilidades de comunicarse con los funcionarios del gobierno, ya sea la policía, las escuelas, los servicios sociales o cualquier otra persona. Todos merecemos vivir en seguridad, pero este acuerdo tendrá el efecto opuesto. Solo profundizará las divisiones de larga data que dificultan la seguridad pública”.

“Hacemos un llamado al Ejecutivo del Condado para que revoque el acuerdo de inmediato. Además, la Gobernadora Hochul y la Legislatura Estatal deben tomar medidas rápidas para aprobar el proyecto de ley New York for All en Albany, que limitaría esta cooperación entre las fuerzas del orden y ICE en todo el estado, asegurando que nadie en Nueva York tenga que temer ser arrancado de sus familias”, dijo el organizador comunitario.

También Minerva Pérez, Directora Ejecutiva de OLA de Eastern Long Island, expresó que este movimiento de convertir a los oficiales de policía locales en agentes de ICE pone en duda toda noción de seguridad pública. “El Condado de Nassau está violando la ley y borrando toda confianza pública en las fuerzas del orden locales”.

Murad Awawdeh, Presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, recordó que los inmigrantes son una parte vital de la vida económica de Long Island, constituyendo casi un tercio de la fuerza laboral del Condado de Nassau y un tercio de sus dueños de pequeñas empresas, y contribuyendo a los $3.1 mil millones que los inmigrantes de Nueva York pagan anualmente en impuestos estatales y locales.

Awawdeh manifestó que lo ocurrido en Long Island también habilita prácticas de perfil racial que a menudo ponen en riesgo a las personas negras y morenas, incluidos los ciudadanos estadounidenses. “Esto nos hace menos seguros a todos. El ataque de Blakeman a las comunidades inmigrantes de Long Island es un recordatorio claro de lo que está en juego para todos los neoyorquinos cuando permitimos que nuestras fuerzas locales colaboren con ICE”.

El Director Ejecutivo y la Junta de la Coalición Progresista de Long Island, Joe Sackman, se sumó al reclamo expresando que en lugar de utilizar los fondos federales para ayudar a las familias de Long Island, Blakeman está sembrando miedo y señalando a los inmigrantes neoyorquinos que trabajan y pagan impuestos, tratándolos como criminales. “No es un crimen desear una vida mejor y trabajar arduamente para alimentar a tu familia. Ningún ser humano es ilegal”.

Pero la determinación de las autoridades de Nassau se mantiene en pie. El comisario de policía local, Patrick Ryder, explicó que sus agentes también podrán preguntar en la calle sobre el estatus migratorio a cualquier persona “si ese día (los agentes) están trabajando en nombre del ICE”.

Asimismo, si un individuo indocumentado es acusado de cometer un crimen y es detenido por la policía local, ésta podrá informar al ICE.

“Si eres un criminal y estás aquí ilegalmente, entonces el programa entrará en vigor y actuaremos”, reiteró Ryder.