Homan, amenaza con “buscar proceso penal” luego de que el gobernador de NJ sugiriera que alberga a migrante irregular

El zar fronterizo del presidente Donald Trump, Tom Homan, está amenazando con procesar al gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, luego de que de demócrata insinuara que estaba alojando en su casa a una inmigrante irregular y desafiara a las autoridades a “tratar de atraparla”.

“Si él está albergando y ocultando conscientemente a un extranjero ilegal, eso es una violación del Título 8, Código de los Estados Unidos 1324”, explicó Homan.

“Yo buscaré el procesamiento o el secretario buscará el procesamiento“, manifestó el zar de la frontera.

“Quizás esté mintiendo. Si no es así, nos ocuparemos de eso”, dijo el republicano. “Es una tontería lo que dijo, porque me enteré de ello, no lo dejaré pasar, lo investigaré”.

Asimismo, la oficina del gobernador de Nueva Jersey se negó a realizar comentarios sobre las amenazas de Homan, informó New York Post.

La advertencia del procesamiento llega luego de que el líder de Garden State dijera que había abierto las puertas de su hogar a una inmigrante irregular y se burló de la administración de Trump “para tratar de atraparla”, mientras ICE sigue llevando a cabo grandes redadas de deportación en todo Estados Unidos.

“No quiero entrar en demasiados detalles, pero hay alguien en nuestro universo más amplio cuyo estatus migratorio aún no está en el punto al que están tratando de llegar y dijimos: ‘¿Sabes qué? Hagámosla vivir en nuestra casa encima de nuestro garaje‘”, había dicho Murphy en una entrevista en un foro público en Montclair, Nueva Jersey.

“Y buena suerte a los federales que vienen a intentar atraparla”.

La oficina del gobernador trató de retractarse de los comentarios, y un portavoz dijo que había sido “malinterpretado”.

Su representante insistió que el líder de Nueva Jersey se refería a un residente legal que está en su círculo personal y estaba preocupado por el regreso de Trump al poder.

“Nadie ha vivido nunca en la casa” en esas circunstancias, aseguró el vocero.

Tampoco se aclaró porque Murphy, que residen en una mansión en Middletown Township, haría un llamado a las fuerzas de Trump a perseguir a alguien si no se aloja en su casa.

Esto sucede en medio de una prometida represión migratoria por parte del magnate neoyorquino, que sigue desarrollándose en algunas ciudades más grandes de la nación, incluyendo la ciudad de Nueva York.

Solo en la primera semana, ICE capturó a más de 5,500 inmigrantes “criminales” en redadas de alto perfil.

