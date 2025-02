Antonio Mohamed apuesta por el campeonato de la Liga MX

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio ‘Turco’ Mohamed’, aseguró que está plenamente enfocado en poder alcanzar el mejor nivel competitivo con el equipo en este torneo Clausura 2025 de la Liga MX; con esta zafra se convierte ya en un vetrano del balompié azteca con un total de 10 participaciones como estratega.

Mohamed es uno de los pocos que ha conquistado tres títulos de campeón de la Liga MX con equipos distintos y esto es algo que quiere alcanzar nuevamente con el Toluca; de lograrlo acabaría con una sequía de 15 años sin alzar algún trofeo de campeón, convirtiéndolo nuevamente también en un referente de los banquillos.

Durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo el estratega habló sobre su crecimiento como entrenador y resaltó que desea seguir aprendiendo cada día del deporte para convertirse en todo un referente del balompié azteca al seguir conquistando títulos que respalden su trayectoria.

“Ha sido como un jugador. El jugador empieza en las fuerzas básicas, en la sub-20, sub-23 y se va preparando para grandes retos, quieres llegar a la selección. Entonces mi objetivo era éste, era llegar a ser un entrenador que me contraten para salir campeón. Los últimos cinco equipos que me han buscado han sido para eso, entonces ha sido Monterrey, América, de vuelta Monterrey, Atlético Mineiro, Toluca, cuando llego al club me contratan para eso”, expresó.

“En Tijuana me contrataron para salvarlos del descenso, en Argentina, Colón me contrató para salvarlo del descenso, fuimos quemando etapas, creciendo y evolucionando como cuerpo técnico, como persona y todo con la experiencia que hemos acumulado. Aparte fueron con diferentes equipos, hemos perdido finales. Tengo la posibilidad de conocer mucho esta liga, conozco bastante cómo se juega, qué jugadores pueden hacerlo mejor y tengo 54 años, desde que tenía 23 años estoy acá y conocer tanto la Liga Mexicana me ha dado esa posibilidad de aprender”, agregó.

Mohamed también habló sobre la llegada del español Sergio Ramos a Rayados de Monterrey, siendo esta una de las más interesantes adquisiciones de los últimos años dentro de la Liga MX y que se une a la del colombiano James Rodríguez por parte del Club León.

“Eso viene a potenciar la liga mediáticamente y futbolísticamente. Mediáticamente ahora está en los ojos de España, del mundo, de Colombia porque hay muchos jugadores colombianos, argentinos, que vengan a dar su mejor esfuerzo. Es para que la liga tome ese nivel competitivo que tenemos”, concluyó el estratega.

