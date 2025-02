“Casita segura” en Queens: Make the Road NY estrena espacio propio para inmigrantes en era Trump

“Sí se pudo”, “Sí se pudo”….

Ese fue el grito a todo pulmón que cientos de miembros de la organización defensora de inmigrantes Make the Road NY corearon este miércoles para mostrar la emoción que les produce tener sede propia, en Corona, Queens.

La alegría evidente no solo fue por la meta cumplida, que duró 9 años para ver la luz, sino porque el nuevo espacio comunitario abre sus puertas en un momento en que las familias inmigrantes se enfrentan a amenazas sin precedentes por parte de la nueva administración federal de Donald Trump.

“El nuevo edificio representa un faro de esperanza en la comunidad”, aseguró la codirectora de Make the Road NY, Arlenis Morel, quien describió el nuevo espacio, de 24,000 pies cuadrados, tres pisos, obras de arte y múltiples salones, como “un lugar seguro”, donde los inmigrantes pueden sentirse protegidos. Así lo declara un aviso puesto en la entrada del sitio donde se prohíbe, no solo el ingreso de ‘la migra’, sino también del NYPD, a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez.

“Estamos celebrando que tenemos nuestra casita, o mejor dicho, nuestra casota, y celebramos que la hicimos juntos, lo que muestra el poder de permanecer unidos. Esta es una casa segura”, manifestó la codirectora de Make the Road NY en medio de la gala de inauguración del lugar, enmarcado por unos enormes cristales desde los que se divisa la popular Avenida Roosevelt, terreno de inmigrantes.

“Sabemos que los próximos años van a ser muy duros. Ya estamos bajo ataque con amenazas de deportaciones masivas y una demanda que estamos promoviendo desde aquí contra el intento de acabar la ciudadanía por nacimiento”, agregó la líder de la organización defensora de inmigrantes, que funciona hace casi 20 años. “Por eso los servicios que ofrecemos y seguiremos ofreciendo en nuestra casa, especialmente de asistencia legal, son urgentes”,

Durante la inauguración de la sede propia de Make the Road NY, donde además hubo platillos típicos de comunidades inmigrantes de diferentes países, como tamales, ceviche, platanitos, almojábanas, arepas, guacamole, fríjoles, queso, símbolo de unidad y diversidad, los miembros de la organización reiteraron el llamado a los neoyorquinos que temen los efectos de la administración Trump a que se informen de sus derechos y no caigan en el pánico de creer que quienes no tienen papeles no tienen opciones pelear una deportación di caen en manos de ICE.

“Este día no solo es para celebrar que logramos nuestro sueño de tener este centro cálido y acogedor, donde nuestras voces son escuchadas y donde podemos reunirnos para compartir nuestras experiencias, y sentirnos como en casa, sino que en momentos en que nuestras comunidades están siendo atacadas, nos brinda esperanza y espacio seguro”, comentó la mexicana Flaviana Linares.

“Estamos viviendo en una situación difícil y preocupante pero no podemos dejarnos caer por esa narrativa de miedo. No somos uno somos miles y tenemos que unirnos e informarnos sobre nuestras opciones, porque si no estamos informados, creemos todo lo que dicen las redes sociales, donde hay mucha información falsa. Tenemos derechos y tenemos que luchar”.

La sede propia de Make The Road en la Avenida Roosevelt y calle 104, en Corona. Foto Edwin Martinez

La inauguración se la sede propia se da también en momentos en que la organización ha intensificado sus esfuerzos para educar a los miembros de la comunidad sobre sus derechos y cómo organizarse para ganar campañas que protejan a todos los que viven en Nueva York.

“Apoyar a Make the Road New York con fondos para su nueva sede es una inversión que tendrá un efecto dominó en beneficio de las comunidades inmigrantes de toda la ciudad. Estoy orgullosa de que Make the Road tenga una sede permanente en Corona y espero con ansias el progreso que lograremos juntos para luchas justas”, aseguró la senadora estatal de Nueva York, Jessica Ramos, quien ayudó a la creación de la sede, diseñada por Andrea Steele Architecture y TEN Arquitectos.

El presidente de Queens, Donovan Richards, aseguró que mientras los derechos de más de 1 millón de vecinos inmigrantes del condado se ven atacados como nunca antes, centros comunitarios como el de Make the Road New York en pleno corazón de Corona, harán la diferencia para todos los que viven allí.

La mexicana Flaviana Linares. Foto Edwin Martinez

“Independientemente de su estatus o de cuánto tiempo hayan llamado a Queens su hogar, ustedes merecen un lugar seguro para buscar los servicios que necesitan para prosperar aquí”, dijo el líder político. “Eso es exactamente lo que este centro brindará, y estoy muy orgulloso de haber asignado más de $1.8 millones a este proyecto. Nuestra diversidad siempre será nuestra fortaleza aquí en Queens”.

El concejal Francisco Moya también se sumó a las voces de alegría por el nuevo centro y recordó que desde el seno de Make the Road han salido muchas de las iniciativas que han cambiado vidas en todo Nueva York.

“Me enorgullece haber estado con Make the Road New York en muchas luchas durante la última década y media. Hemos apoyado a los estudiantes inmigrantes que redactaron la Ley Dream de Nueva York, hemos protegido los derechos y la integridad de los trabajadores al crear la Ley de Carlos, hemos creado el primer programa de representación legal estatal para inmigrantes con NYIFUP, hemos redactado el primer proyecto de ley para un estado santuario, la Ley Liberty, en respuesta a las políticas racistas de la primera administración Trump”, dijo el político de origen ecuatoriano. “Hemos estado hombro con hombro protegiendo a los miembros de nuestra comunidad. Estoy feliz de haber ayudado a financiar este nuevo hogar para esta tremenda organización”.

Emoción y alegría en la inauguración de la sede propia de Make the Road NY. Foto Edwin Martinez

La asambleísta Jessica González-Rojas, destacó el trabajo comunitario que hace la organización defensora de inmigrantes y afirmó que será de suma utilidad más todavía en los momentos actuales en los que la administración federal está retando cada día a las comunidades vulnerables.

“El trabajo que la organización y su personal hacen para apoyar a nuestra comunidad es incomparable e increíblemente instrumental. Estoy muy orgullosa de haber asignado fondos de capital para este nuevo hogar permanente, que es un símbolo de fortaleza entre nuestras comunidades inmigrantes y los defensores que las atienden todos los días”, dijo la legisladora de Queens. “Nuestras comunidades están siendo puestas a prueba actualmente, pero organizaciones como Make the Road NY brindan esperanza, un refugio seguro y una dirección moral clara mientras continuamos la lucha contra la desigualdad. Que su nuevo hogar sea un faro de luz para todos”.

El senador estatal Michael Gianaris reconoció la tarea que durante muchos años ha adelantado la organización defensora e Inmigrantes, que también trabaja en otros condados como Brooklyn y Staten Island y en otros estados como New Jersey, Nevada y Pensilvania, y advirtió que tener una casa segura es un paso muy grande.

“Los servicios que brinda Make the Road New York son más importantes en los Estados Unidos de hoy que nunca. Estoy orgulloso de haber apoyado este nuevo espacio permanente, que ayudará a Make the Road a seguir brindando una comunidad segura e inclusiva para tantas personas”, dijo el político de Albany.

José López, codirector de Make the Road NY, festejó el estreno de la sede propia, y aseguró que desde allí seguirán emprendiendo campañas para garantizar la seguridad y el bienestar de los inmigrantes y la gente de clase trabajadora de color en todo el estado, de quienes dijo sus libertades civiles básicas están siendo atacadas por la administración actual.

Más de 300 personas asistieron a la inauguración de la nueva sede. Foto Edwin Martinez

“Este nuevo centro envía un mensaje indiscutible: las comunidades inmigrantes y de clase trabajadora de color han ayudado a hacer de Nueva York la ciudad que es, y estamos aquí para quedarnos”, dijo el líder de Make the Road New York. “Este espacio es un verdadero reflejo de esta comunidad notablemente diversa y resiliente y nos dará la flexibilidad y los recursos para aumentar nuestro impacto y obtener más victorias para las generaciones actuales y futuras”.

El sitio también fue descrito por la organización como “un símbolo poderoso para las generaciones futuras” que al ser visible y accesible, le mjuestra a la Ciudad que la comunidad llegó para quedarse.

“El diseño crea una fuerte conexión con el vecindario al extender conceptualmente el paisaje público de las calles hacia el edificio, brindando a la comunidad un paisaje cívico para el cambio, el intercambio y una conexión atractiva con los recursos”, dijo la organización.

“En el corazón del espacio, los asientos en terrazas servirán como el ayuntamiento: grandes reuniones de miembros, capacitaciones sobre sus derechos, cenas comunitarias, ferias de salud y una amplia gama de actividades que respaldan nuestra misión”, agregaron.

Y precisamente por se un sitio con ventanales translucidos, vecinos del sector como Gregorio Mendivelso, se declaró “muy contento” de tener la sede de Make the Road NY a unas cuantas cuadras de su casa.

“Esto para nuestra comunidad es el mejor regalo, porque la gente the Make the Road realmente ha ayudado a muchos de los que vivimos aquí, no solo con asesoría legal y comida que da en su despensa sino motivándonos a no perder la fe y a seguir luchando”, comentó el inmigrante. “De verdad es una casa segura y me gusta mucho ver que desde la puerta principal dejan claro que allá adentro no se va a meter ni ICE ni la policía. Osea que de verdad va a ser un espacio seguro“.

Emoción y alegría en la inauguración de la sede propia de Make the Road NY. Foto Edwin Martinez

Datos de la nueva sede