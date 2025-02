El Carnegie Hall le da rienda a “Nuestros Sonidos”, un festival que celebra la cultura latina

Carnegie Hall acaba de anunciar su calendario de más de 100 eventos organizados en colaboración con destacadas instituciones culturales y académicas de Nueva York y sus alrededores, como parte del festival Nuestros Sonidos que se extiende toda la temporada y con el que se busca resaltar los sonidos vibrantes, diversas tradiciones y la enorme influencia de la cultura latina en Estados Unidos.

De febrero a mayo de 2025, la celebración de Nuestros Sonidos se extiende más allá de las paredes del Carnegie Hall, e incluye eventos organizados por más de 50 socios del festival en toda la ciudad.

Esta temporada, los conciertos a presentarse pertenecen a estilos musicales que van desde salsa, bachata y jazz latino hasta reguetón, hip-hop, música clásica y más. El festival ha realzado las revolucionarias contribuciones y la constante evolución de la música latina desde la década de 1930 hasta la actualidad, con un enfoque especial en los géneros que se han desarrollado y prosperado en Estados Unidos, incluyendo las contribuciones vitales del Caribe.

Las próximas presentaciones de febrero a mayo de 2025 incluyen a: Claudia Acuña (7 de febrero); Monsieur Periné (22 de febrero); la American Composers Orchestra bajo la dirección de Tito Muñoz (6 de marzo); Arturo O’Farrill y la Afro Latin Jazz Orchestra (11 de abril); Grupo Niche (17 de abril); la soprano Gabriella Reyes (29 de abril); un Concierto de Bienestar con Magos Herrera (4 de mayo); y Cimafunk y La Tribu (22 de mayo), además de conciertos gratuitos presentados en los vecindarios de la ciudad como parte de la serie de conciertos gratuitos Carnegie Hall Citywide y más.

Los eventos presentados por las organizaciones asociadas al festival abarcan además exposiciones, talleres y charlas hasta danza, obras teatrales, proyecciones de películas y más. La programación del festival incluye el nuevo musical de Broadway Buena Vista Social Club, así como la revolucionaria película documental musical del mismo título de Wim Wenders, presentada por New Film Academy Theater, en el mismo el director y el músico Ry Cooder acompañaron al famoso grupo cubano desde su hogar en La Habana hasta su triunfal concierto en el Carnegie Hall en 1998; un recorrido especial como parte de la exposición Behind the Screen en el Museum of the Moving Image que explora el arte y el talento de los artistas latinoamericanos y caribeños que a menudo pasan desapercibidos en la historia del cine y la televisión; un tributo al reconocido guitarrista y compositor cubano Leo Brouwer interpretado por destacados músicos clásicos contemporáneos, incluido el Cuarteto de Cuerdas Toomai, presentado por el Centro Cultural Cubano de Nueva York.

Habrá también una variedad de actividades en las galerías del Museo Metropolitano de Arte con Visiones Latinas en el Arte y la Música que explora la influencia de artistas latinoamericanos en los movimientos artísticos y musicales de Nueva York; la presentación teatral Los Niños Perdidos en el ID Studio Theater Performance and Research Center que presenta entrevistas en video con jóvenes migrantes de Unidad Latina en Acción (ULA), quienes comparten sus experiencias como menores no acompañados y explora las complejidades del sistema de inmigración estadounidense; y Our Future Voices: Music and Technology of the Americas presentado por The Juilliard School, que explora solos instrumentales y vocales restaurados sonoramente con electrónica, incluyendo obras de Tania León y Angélica Negrón.

“Con el festival Nuestros sonidos, estamos llevando al público en un viaje artístico que resalta la amplitud y constante evolución de la cultura latina, explorando la tremenda contribución que ha hecho a lo largo de la historia de Estados Unidos en ayudar a moldear a este país en la actualidad”, dijo Clive Gillinson, director ejecutivo y artístico del Carnegie Hall.

Para una agenda completa, visite: carnegiehall.org/NuestrosSonidos

Eventos en febrero:

La vocalista de jazz chilena y nominada al Latin GRAMMY Claudia Acuña, en un programa de tesoros del cancionero latinoamericano (7 de febrero, Zankel Hall).