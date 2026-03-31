Trump sacrifica especies en extinción del Golfo de México por la industria petrolera

El gobierno del presidente Donald Trump está enviando un grupo al que llamó “escuadrón divino”, integrado por altos funcionarios, para revocar las protecciones de las especies en peligro de extinción en el Golfo de México, presuntamente para proteger la seguridad nacional a través de la expansión de las operaciones de la industria del petróleo y gas.

Si llega a ser un hecho, la administración republicana podría acabar con docenas de especies protegidas, desde las ballenas de Rice y las grullas blancas hasta las tortugas marinas.

La disposición poco usada del “escuadrón divino” en la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA) permite que un mandatario convoque a un comité de directores de agencias con la capacidad de vetar, en la práctica, las medidas de protección para especies al borde de la extinción. El comité evalúa si los beneficios de un proyecto propuesto superan la supervivencia de la fauna silvestre protegida.

El gobierno republicano ha intentado justificar la exención de la ley ESA por “razones de seguridad nacional”, siendo la primera vez que argumenta dichos “problemas de seguridad”. No obstante, las empresas petroleras y gasíferas no han pedido la exención, lo que plantea cuestionamientos sobre las razones de su solicitud, de acuerdo con el director de asuntos gubernamentales del Centro para la Diversidad Biológica, Brett Hartl, que ha presentado una demanda para impedir la convocatoria del comité.

Según sus críticos, la medida quiere reducir los precios de la gasolina, que se han disparado en medio de la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán. Trump quiere dar la impresión de que su administración está tomando decisiones ante la creciente crisis, pero asegurar una amenaza a la seguridad nacional es un absurdo por muchas razones, dijo Hartl.

“¿Cuál es la amenaza aquí? ¿O acaso la principal amenaza son los pésimos resultados de Donald Trump en las encuestas?”, preguntó Hartl. “Esto es pura fachada, un intento de atraer a la extrema derecha y a la industria”.

Solo quedan unas 51 ballenas de Rice, y tanto ellas como otras especies silvestres se hallan en gran medida al borde de la extinción debido al derrame de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon en 2010, que devastó el golfo al derramar al menos 210 millones de galones.

El grupo, denominado oficialmente Comité de Especies en Peligro de Extinción, que cuenta con siete miembros líderes de agencias federales, quienes, en casos raros en que una acción federal de importante interés público o económico entra en un “conflicto irresoluble” con la Ley ESA, votan individualmente sobre si los beneficios del proyecto superan el bienestar de las especies protegidas.

Si cinco de los siete votos son a favor de que un proyecto siga adelante, este avanzará, lo que podría llevar a la extinción de especies. La reunión se celebra este 31 de marzo, informó The Guardian.

Entre otras medidas, el “escuadrón de Dios” propone anular un requisito del Servicio Nacional de Pesca Marina que obliga a la industria del petróleo y el gas a navegar a velocidades seguras en el este del golfo y a controlar la ubicación de las ballenas para evitar colisiones y muertes.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, pide que se eximan todas las actividades de la industria del petróleo y el gas en el Golfo de México de la Ley ESA, aunque ni los militares ni la industria han propuesto un proyecto específico ni han citado un conflicto.

“Nadie está pidiendo esto”, manifestó Hartl.

La administración está tratando de eximirse a sí misma y a Hegseth de seguir el protocolo específico establecido en la ESA, citando nuevamente amenazas a la seguridad nacional como justificación.

La ley exige que los documentos y las reuniones del comité sean públicos. De acuerdo con Harl, el comité retiene documentos públicos solicitados por el Centro para la Diversidad Biológica. El centro asegura en su demanda que la reunión, supuestamente pública, se transmitió en directo, pero no estuvo abierta al público.

El presidente del grupo de defensa de la vida silvestre Defenders of Wildlife, Andrew Bowman, afirmó que ninguna administración, de ningún partido, ha tratado de eludir los protocolos como lo ha hecho Hegseth.

“La postura de Hegseth, según la cual nuestra seguridad nacional requiere de alguna manera poner en riesgo la extinción de las especies amenazadas y en peligro de extinción del golfo al ignorar los requisitos de la ESA, es asombrosa por su absoluto desprecio por el patrimonio natural de Estados Unidos y por el estado de derecho”, manifestó Bowman en un comunicado.

Si bien Hegseth y el gobierno republicano continuaron con el protocolo, no está del todo claro si la bajada de los precios de la gasolina se ajusta al espíritu de la ley, aseguró Harl. Indicó que el Congreso incluyó una exención militar al aprobar ESA, pero los legisladores de la época dejaron claro que estaba destinada a aplicarse a ejercicios o simulacros militares.

La primera demanda del Centro para la Diversidad Biológica se presentó el viernes en una audiencia de emergencia, y el juez todavía no ha emitido una decisión. La demanda se enfoca en el incumplimiento del protocolo por parte de la administración.

De acuerdo con Hartl, el gobierno podría seguir fácilmente el protocolo y pedir de nuevo una exención en cuestión de días. De ser así, el Centro para la Diversidad Biológica posiblemente volverá a litigar y alegará en contra del uso de los precios de la gasolina como justificación.

“Es trágico que la ballena de Rice, que ha vivido en los océanos de este planeta durante millones de años, pueda ahora extinguirse por la mezquina indiferencia de un hombre insignificante“, apuntó Hartl.

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