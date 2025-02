Franco Romero llena de elogios a Antonio Mohamed por su papel en Toluca

Los Diablos Rojos del Toluca están haciendo lo imposible para poder conquistar el título de campeón del torneo Clausura 2025 de la Liga MX una de las figuras clave durante este proceso ha sido el director técnico Antonio ‘Turco’ Mohamed, quien está aplicando toda su experiencia en los banquillos para poder sumar la mayor cantidad de victorias posibles.

Este hecho ha generado que se gane el respeto de muchos de los miembros más importantes de la plantilla y uno de estos es el mediocampista Franco Romero, quien resaltó el valor que le ha brindado al equipo desde su llegada y al mismo tiempo que trabaja constantemente en tener un excelente rendimiento físico en cada uno de sus jugadores.

Las declaraciones las realizó durante una conferencia de prensa en la que sostuvo que tiene plena confianza en el esquema de juego que realiza Antonio Mohamed y es algo que está respaldado con sus múltiples títulos de la Liga MX; afirmó que todos sus compañeros están confiados de poder avanzar a la Liguilla del Clausura 2025 para posteriormente luchar por el título de campeón.

“Es el objetivo principal; tenemos buenos jugadores y han llegado varios refuerzos, los chicos que ya venían del torneo pasado. Creo que vamos encontrando un poco la idea, nos vamos conociendo entre todos, los que llegamos recién y los que ya estaban y nada, apuntamos a eso obviamente”, expresó.

“Creo que con el correr de los partidos nos vamos a ir sintiendo mejor y vamos a poder plasmar un poco la idea que mostramos el fin de semana. Particularmente, conocía mucho la Liga MX porque hay varios argentinos, han trascendido grandes jugadores, entonces sabía a lo que venía, al club también lo conocía, es un club grande en México, así que muy bien”, agregó el mediocampista en sus declaraciones.

Para finalizar habló sobre su rendimiento dentro de los Diablos Rojos del Toluca y destacó que se ha sentido muy bien en México tanto por el recibimiento de sus compañeros como por el de la afición; sostuvo que esto lo impulsa a seguir mejorando cada día.

“La verdad los primeros partidos me he sentido bien, conociendo a los compañeros, adaptándome a la idea del técnico, pero la verdad creo que me he sentido muy cómodo también con las instalaciones del club y nada, hace que día a día me vaya sintiendo cada vez mejor”, resaltó.

“El resto del equipo ha tenido más tiempo de trabajo con el técnico, pero al llegar me he sentido muy cómodo, y al conocerlo de Argentina quizás tengo una ventaja que sé cómo piensa y a lo que quiere llegar, pero creo que venimos haciendo grandes partidos, el fin de semana pasado lo demostramos y creo que fuimos justos ganadores”, concluyó Franco Romero.

