Joven de Michigan gana 4 millones de dólares con un boleto de lotería que le regaló su padre

En un giro inesperado del destino, una joven de 26 años, residente del condado de Oakland, Michigan, vio su vida cambiar radicalmente tras recibir un boleto de lotería de su padre como un regalo sin motivo especial.

Lo que parecía un simple gesto terminó convirtiéndose en un premio millonario que la dejó en estado de shock y emoción desbordante.

La afortunada ganadora, cuya identidad se mantiene en el anonimato, contó que su padre compró el boleto de lotería instantáneo “Spectacular” y decidió obsequiárselo sin ninguna razón particular. “Me sorprendí cuando me lo entregó y le pregunté por qué lo había comprado para mí. Me dijo que lo vio por casualidad y me pareció un gesto muy especial”, relató la joven.

Sin grandes expectativas, la mujer raspó el boleto y, para su asombro, descubrió que había ganado un premio de $4 millones de dólares.

“Cuando vi que había ganado, no lo podía creer. Sentí muchas emociones al mismo tiempo. Grité. Lloré. Todavía estoy en estado de sorpresa por haber ganado esta cantidad de dinero”, expresó.

La noticia se propagó rápidamente y llegó a la Lotería de Michigan, donde la comisionada Suzanna Shkreli destacó la magnitud del premio. “Ganar esa suma cambia la vida de cualquier persona, especialmente para alguien de 26 años. Este premio le permitirá influir de manera positiva en su futuro durante muchos años”, declaró.

¿Pago total o parcial? La decisión que redujo su premio

Tras acudir a la sede de la Lotería de Michigan para reclamar su premio, la ganadora enfrentó una difícil decisión. Como es habitual, las autoridades le ofrecieron 2 opciones: recibir el monto total en pagos anuales durante un período prolongado o aceptar un pago único con un monto reducido. Finalmente, optó por la segunda alternativa, recibiendo un pago inmediato de $2,7 millones.

A pesar de que esta elección redujo su premio en aproximadamente un 33%, la joven consideró que era la mejor opción para tener acceso inmediato al dinero y planificar su futuro financiero con mayor libertad. Según explicó a la lotería, su intención es ahorrar la mayor parte del dinero y usarlo con prudencia en los próximos años.

¿Dónde compraron el boleto ganador?

El boleto que cambió la vida de esta joven fue adquirido en Light House Liquor, un local comercial ubicado en 13651 West 9 Mile Road, en Oak Park, Michigan. Este establecimiento es conocido por vender bebidas alcohólicas, snacks y boletos de lotería, y ahora suma a su historial la venta de un ticket ganador de 4 millones de dólares.

Los boletos de lotería instantánea como “Spectacular” han ganado popularidad en los últimos años debido a la posibilidad de obtener grandes premios al instante. En Michigan, miles de personas participan semanalmente en este tipo de sorteos con la esperanza de ganar una suma que les cambie la vida.

