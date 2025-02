Piloto logra detener a adolescente que irrumpió en un aeropuerto de Arkansas con un rifle

Un incidente inquietante tuvo lugar el martes por la mañana en el Aeropuerto Regional de Texarkana, Arkansas, cuando un adolescente de 15 años irrumpió en las instalaciones de Signature Aviation portando un rifle estilo AR y una pistola.

Según informes policiales, el joven, cuya identidad no ha sido dada a conocer por las autoridades, exigió acceso a una aeronave y amenazó al personal del aeropuerto alrededor de las 7:30 a.m., informó New York Post.

Al entrar al área de recepción, el adolescente cargó su arma, lo que llevó a los empleados a buscar refugio en una oficina trasera. Desde allí, lograron cerrar la puerta y alertar a las autoridades sobre la situación crítica. Mientras tanto, el joven se dirigió hacia el aeródromo.

Posteriormente, un piloto privado que se encontraba en las cercanías observó la situación y decidió actuar, pues corrió hacia su camioneta para obtener su propia arma y se enfrentó al adolescente armado. Le dio la orden de tirarse al suelo, y el joven obedeció. Luego, a policía de Texarkana llegó al lugar y arrestó al menor, quien tenía otra escopeta en un vehículo cercano.

Elogian acción del piloto

El Departamento de Policía de Texarkana elogió públicamente la valentía del piloto local por su intervención decisiva. En un comunicado oficial, destacaron que “la resolución rápida y pacífica del incidente es digna de reconocimiento”, subrayando la importancia de las acciones del piloto y del personal de Signature Aviation para evitar una tragedia mayor.

Actualmente, el adolescente se encuentra bajo custodia en un centro juvenil en Arkansas. Tras su arresto, recibió bajo cargos graves que incluyen agresión agravada, intento de robo agravado y amenazas terroristas. Su motivo para llevar a cabo este acto sigue siendo incierto.

