Ancelotti defiende de las acusaciones al Real Madrid: “Aquí no se presiona a los árbitros”

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendió este viernes al club blanco al asegurar que “nadie ha perdido la cabeza”, tal como afirmó el jueves el presidente de LaLiga, Javier Tebas, por la misiva de la entidad madridista que arremete contra los árbitros.

“A mí no me consta que el Real Madrid presione a los árbitros”, respondió Ancelotti. Breve, ligeramente ambiguo pero, sobre todo, con pocas ganas de hablar de la polémica de la semana. Pero era inevitable, porque ha sido un terremoto. “Hay quienes dicen que el sistema favorece al Real Madrid, pero cuando el Real Madrid quiere cambiarlo, lo rechazan”, añadió.

“Tebas puede estar tranquilo, aquí nadie ha perdido la cabeza”. Y sobre los audios: “Desconozco por qué aún no nos los han dado; no pedimos que desvelen un enorme secreto, sólo saber cómo se gestionó una jugada. No hay nada de perverso”, comentó el DT italiano.

Preguntado por los tuits del Atlético y el ambiente caldeado en redes sociales, regateó, pero acabó dejando una reflexión: “Yo soy de la vieja generación, del bolígrafo. Las redes, a veces, sacan debates… con poco sentido. Porque la gente es ‘invisible’. Si alguien me critica, yo quiero ponerle cara”.

Tebas contesta a Ancelotti

Apenas media hora después de que Carlo Ancelotti compareciera en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid y dijera, en respuesta a Tebas, que “nadie en el Madrid ha perdido la cabeza”, el presidente de LaLiga volvió a irrumpir en la red social X para criticar la actitud del club blanco con el tema arbitral.

“Carlo, quédate tranquilo…”, empezó diciendo Tebas, en respuesta clara al “que Tebas se quede tranquilo”, que había empleado Carletto, para añadir después un largo texto: “La competición española no está adulterada, y todos queremos mejoras en la organización arbitral y llevamos tiempo exgiéndolas. Eso sí, curioso que el Real Madrid, tan preocupado ahora, formara parte de la Junta Directiva de la RFEF hasta noviembre de 2023… y no dijera ni “mu”.

Tebas siguió su discurso cargando contra los videos de Real Madrid TV y contra la ausencia de propuestas del club blanco para arreglar el tema arbitral: “Para entonces, ya habían pasado meses desde que se conoció el caso “Negreira”, pero mientras tanto, Real Madrid TV seguía deleitándonos con sus vídeos tan “objetivos” sobre los árbitros. ¿Por qué ninguna propuesta ni en la Federación ni en LaLiga? Ya la excusa del cambio de modelo de propiedad y la supuesta “expropiación” de LaLiga no se la cree ni el “tato”. ¿No será esta una nueva excusa? Porque ya hemos visto esta teoria a algún portaCoz”, zanjó el presidente de LaLiga.

