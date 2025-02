Anitta revela cómo se sintió al perder el Grammy ante Shakira

La cantante brasileña Anitta confesó cómo se siente tras perder frente a la cantante colombiana Shakira en los Grammy Awards 2025.

Anitta estaba nominada en la categoría ‘Mejor Álbum Pop Latino’ por su álbum ‘Funk Generation’. Sin embargo, el gramófono se lo llevó Shakira por su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’.

En esta categoría de los Grammy Anglo también competían otras estrellas latinas como Luis Fonsi con ‘El Viaje’, Kany Garcia con ‘GARCÍA’ y Kali Uchis con ‘ORQUÍDEAS’

En una reciente entrevista para la revista Elle, Anitta confesó que se sintió muy feliz por el triunfo de Shakira, a quien considera una gran amiga. La artista reconoce que son grandes amigas y que quiere lo mejor para ella: “La quiero mucho. Estaba súper feliz por ella. Creo que se lo merece todo”.

Shakira está a punto de embarcarse en su nueva gira por Latinoamérica y Estados Unidos, la cual comenzará el próximo 11 de febrero en Río de Janeiro. Anitta también iniciará una gira por lo que ambas pasarán tiempo juntas antes de cumplir sus compromisos profesionales.

Shakira accepts the award for best latin pop album for “Las Mujeres Ya No Lloran” during the 67th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 2, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

“Ella va a venir en los próximos días, así que estaremos un tiempo juntas, porque realmente la quiero como amiga”, dijo Anitta en la entrevista.

Además, la artista reveló qué hacen Shakira y ella cuando se reencuentran. “Nos gusta cuidarnos y cuando estamos juntas hacemos tratamientos para la piel, para el alma, para el cuerpo. Hacemos algunos cuidados de bienestar sólo para sentirnos bien. Soy una persona muy espiritual. Me gusta meditar. Me gusta hacer yoga y cosas que me ayuden a mirar hacia dentro. Creo que eso es lo que nos gusta hacer cuando estamos juntas”.

Anitta y Shakira tienen una gran amistad desde hace años. Incluso la brasileña formó parte del video musical de ‘Soltera’ de Shakira junto con Danna, Winnie Harlow y Lele Pons.

Anitta acaba de publicar su nueva canción titulada Romeo. Según dijo la brasileña la canción aborda “la conexión entre estas dos personas, Romeo y Julieta. Creo que la gente espera que Julieta sea otra persona o un personaje secundario, pero en realidad, Julieta es Larissa, soy yo, mi verdadero yo, el que está dentro de mí y que nadie ve”.

