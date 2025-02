Canelo Álvarez con desafiante respuesta a Jake Paul: “Solo enfrento a verdaderos peleadores”

La novela entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jake Paul continúa, luego de que el tapatío arremetió con un contundente mensaje ante el creador de contenido.

Esto solo unas horas de que se dio a conocer la cancelación de su acuerdo para una pelea entre ambos en mayo que sería transmitida por Netflix.

Esto luego de que Jake Paul mandó un mensaje en sus redes sociales, Saúl Álvarez no dudó en responder al youtuber con un breve mensaje.

¿Qué dijo Canelo Álvarez a Jake Paul?

A través de un mensaje en las redes sociales oficiales de la revista The Ring, Canelo Álvarez tomó unos segundos para arremeter contra el último rival de Mike Tyson, afirmando que solo pelea con boxeadores reales.

“Gente, no hagan caso a nada y tampoco a este puto youtuber. Yo solo me enfrento a verdaderos peleadores. No juegues con Canelo. Vamos”., dijo Canelo Álvarez. Mira aquí el video.

Este breve, pero contundente mensaje llegó luego de que Jake Paul arremetiera contra el tapatío por “cancelar” su acuerdo y aceptar el contrato con Turki Alalshikh por las siguientes cuatro peleas, las cuales tres se llevarán en Arabia Saudita.

Paul llamó esclavo a Canelo

Con un posteo en Instagram, donde se ve un par de imágenes creadas por IA donde simula un enfrentamiento entre ambos, Paul llamó esclavo a Canelo.

“Canelo Álvarez me esquivó, Jake Paul, y ahora es un esclavo sin respeto por el orgullo del pueblo mexicano que lo apoya en suelo estadounidense. No es sorprendente cuando toda su carrera no ha hecho nada por el deporte del boxeo fuera del ring. Soy la nueva cara del boxeo. No puedes tener la mayor pelea de 2025 sin mi nombre involucrado”.

Sin embargo, no quedó ahí, sino que el peleador también decido hablar sobre los eventos del mexicano, por lo que le deseo que se quedará en bancarrota, pues inclusive se declaró el “Rey del Deporte” pues asegura que él es el futuro del mundo del boxeo, mientras que el mexicano viene hacia abajo.

“Cuando todos sus eventos fracasen y pierdan dinero, todos se darán cuenta de quién es el rey del deporte. 28 años. La pelea más importante en la historia del boxeo. Mi propio jefe. No tengo dueño. 5 años. Todos ustedes, felinos, quieren verme fracasar, pero Dios tiene otros planes. Es la era del bien. La era del elefante. Es la era del MVP.”, agregó Jake Paul.

