Dos personas mueren arrolladas por varios autos en Nueva York

Un hombre de 61 años y una mujer de 90 murieron trágicamente con horas de separación al ser arrollados de manera múltiple en Nueva York.

El último caso sucedió la madrugada de ayer, una mañana nevada y resbaladiza, cuando un hombre fue arrollado por dos conductores mientras cruzaba en dirección sur la autopista FDR Drive de Manhattan cerca de E. 34th St. alrededor de las 5:15 a.m., dijo la policía de Nueva York.

La víctima primero fue golpeada por un hombre de 26 años que iba al volante de una camioneta Ford blanca. Poco después un Toyota RAV4 conducido por un hombre de 57 años también lo arrolló. El peatón murió en el lugar y su nombre no fue revelado de inmediato.

No se presentaron cargos de inmediato contra los conductores, acotó Daily News. La policía estaba tratando de determinar si la mezcla invernal de nieve y aguanieve que cubría el área triestatal jugó un papel en el accidente.

Aproximadamente 12 horas antes, una mujer de 90 años había muerto en el Upper East Side de Manhattan de manera similar, arrollada por dos autos, incluido un taxi amarillo. La anciana cruzaba York Ave. a mitad de cuadra cerca de E. 72nd St. aproximadamente a las 5:40 p.m. del miércoles cuando fue golpeada.

Los paramédicos la llevaron al New York-Presbyterian Hospital, pero no pudieron salvarla. Su nombre no fue divulgado al momento, pendiente de notificación familiar. Ambos conductores permanecieron en el lugar y no enfrentaron cargos inmediatos.

El día antes, cerca de allí, una mujer murió cuando su Tesla que iba a toda velocidad se estrelló contra un muro en FDR Drive, volcó y se incendió alrededor de E. 70th St. en el Upper East Side, dijo la policía.

La mujer y su pasajero de 26 años fueron arrojados del vehículo antes de que se incendiara aproximadamente a las 2:45 a.m. del martes. La conductora murió en el lugar. Su pasajero fue llevado de urgencia al hospital con quemaduras graves.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, aprobada en mayo, en honor a un niño de 12 años que murió atropellado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En promedio, la violencia vial cobró la vida de una persona en NYC cada 34 horas en 2024. Hasta el 22 de octubre los accidentes viales mataron a 207 víctimas y lesionaron gravemente a más de 2,300. Se trata de más fatalidades que en ocho de los últimos 10 años, y esta crisis de salud pública representa costos de más de $5,000 millones de dólares, según Transportation Alternatives, grupo de defensa de peatones y ciclistas.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

En enero dos jóvenes murieron en Nueva York cuando un adolescente supuestamente drogado con marihuana estrelló su auto contra un árbol.