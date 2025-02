La Doctora Polo muestra una parte de su casa en Miami

La cubana Ana María Polo es conocida en muchas partes del mundo por ser la presentadora y creadora del programa de televisión ‘Caso Cerrado’. Ahora, la abogada tiene 69 años y ha abierto las puertas de su hogar.

La propiedad está ubicada en Miami, Florida, y en las imágenes mostradas por el periodista argentino Javier Ceriani se puede ver la fachada de la casa es de color claro y tiene dos plantas. El lugar parece estar ubicado dentro de una urbanización privada y está protegida por un gran muro y palmeras.

Para Ceriani poder entrar a la casa fue un privilegio, no solo por recorrer el lugar sino porque también es amigo desde hace varios años de Polo, aunque tenían ocho años sin verse.

En el video, disponible en el canal de YouTube del argentino, se ve a la Doctora Polo sin maquillaje y en una sala de estar de la casa. Durante la conversación aseguró que es la sala VIP, donde recibe a sus invitados especiales.

Sobre su apariencia le dijo a Ceriani: “Yo no me maquillo desde hace rato ya. Es una de las cosas que no hago y aprecio no hacer”.

Ese espacio de la casa está decorado con muchos objetos, desde banderas de Cuba, sombreros, cuadros, reconocimientos y otros detalles que seguro tienen un gran valor para la presentadora.

Hay que recordar que Ana María Polo estrenó ‘Caso Cerrado’ en abril del 2001 y el programa se grabó hasta diciembre de 2019, pero actualmente los episodios se siguen transmitiendo por Telemundo. Durante los últimos seis años la abogada y presentadora ha estado un poco más bajo perfil, pese a estar activa en redes sociales.

Durante la conversación Ceriani dice que a la Doctora Polo la suelen llamar de las grandes plataformas streaming en búsqueda de crear un proyecto, pero ella asegura que volverá cuando se le ocurra o le propongan un proyecto que la inspire. “Que yo diga, esto va a ser interesante, voy a aprender yo y algo bueno voy a transmitir al público”.

