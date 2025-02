Carolina Sandoval presume su abdomen en Instagram: ‘Se me ven las costillas’

La presentadora de televisión Carolina Sandoval está orgullosa del proceso que ha tenido para lograr un cambio en su cuerpo, gracias a varios métodos que ha contado en las redes sociales, pero el principal, según ha asegurado, es la ingesta de papaya.

“Yo entiendo que no me crean que se me ven hasta las costillas, pero esto es insólito, preguntémosle a la doctora Tania Medina cómo ha sido posible que mi cuerpo recupere su figura a pesar de que no estoy con abdominales”, dijo en un video que subió a su cuenta en Instagram y en el que mostró la transformación física que ha tenido.

En la grabación, la conductora de ¡Siéntese Quien Pueda! también dijo: “Cómo me he logrado desinflamar para el proceso de mi nueva yo. Y ojo, si yo decidiera operarme, hacerme una cosita, elegiría a la doctora Tania Medina para que moldee y haga, pero estamos empapayadas por ahora y saliendo del proceso”.

Varios usuarios reaccionaron a esta publicación de la Venenosa, como también es conocida, para hablar, sobre todo, de la forma en la que creen que consiguió estos resultados.

“Espectacular, una mujer determinada y segura. Besos, mi querida Carol”, “No creo que solo la lechoza hizo el milagro, ¿por qué engañan?”, “En verdad empezaré con la papaya, ¿me puedes explicar cuántas veces lo haces?”, escribieron algunos.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Para mí que le colocaron el balón gástrico. Eso es por la boca, pero eso no es pura papaya, tampoco así, no exageres”, “Dios, Carolina Sandoval, yo quiero verme como tú, ¿cómo hiciste?”.

La creadora de contenido se caracteriza por compartir muchos momentos de su vida y su afición por la papaya es algo que constantemente publica, sobre todo porque asegura que ha obtenido grandes resultados con esta fruta.

En varias ocasiones, la venezolana ha explicado que la aprovecha para múltiples cosas, incluyendo el cuidado de su cabello y por ende la recomienda con tanta insistencia a sus seguidores.

