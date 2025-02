Maripily Rivera lanza indirecta en Instagram y muchos dicen que es para Paulo Quevedo 

La actriz puertorriqueña Maripily Rivera subió un reel a su cuenta en Instagram en el que presumió su cuerpazo, pero además usó el tema ‘Ya Supérame’, de Grupo Firme. El huracán boricua escribió además un mensaje que muchos aseguran es para Paulo Quevedo, quien recientemente la mencionó en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars.

En la publicación que hizo, el huracán boricua afirmó: “Buenos días. Así amaneció el huracán boricua hoy para todos los que no me han superado, mi presencia sigue viva aún. Disfrutando mi rico café desde México. Y voto perdido lo escucharé pronto nuevamente. Los amo”.

Su mensaje se da en medio de la nominación de Paulo Quevedo, con quien tuvo fuertes diferencias hace unas semanas por problemas que hubo entre ellos en la obra de teatro de la boricua.

Este problema no quedó en el pasado, pues el actor mexicano ha hablado de esta situación en varias ocasiones dentro del reality show, pero también marcó una distancia con Alfredo Adame, amigo de Maripily Rivera.

En los comentarios, muchos usuarios han opinado sobre esto, pero también le han dicho a la puertorriqueña lo mucho que la extrañan en la casa.

“Seguimos presente en esa casa”, “Maripily entra a la casa, haces falta ahí para que le des una revolcada a todos”, “Que disfrutes mucho esté día que Dios nos regaló y aunque Paulo, Lupillo y los demás de la casa hagan sus alianzas baratas ellos no podrán sacar a Alfredo Adames porque todos y me incluyo estamos votando por él. Y además ellos nunca podrán ser como tú jamás y por eso te mencionan. Que Dios te bendiga siempre y muchas bendiciones. Lindo día y feliz sábado”, escribieron algunos usuarios.

Otros mensajes que le escribieron fueron: “La Casa de los Famosos All Stars ahora también se llama la casa de Maripily, no ha habido ni un día que no hablen de ti”.

Aunque la boricua no está en competencia, tiene una presencia muy activa en el reality show, debido a que es panelista los domingos junto con Alicia Machado y Sergio Mayer, por lo que opina sobre los distintos momentos y habitantes del programa.

