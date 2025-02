¡Fuego en La Casa de los Famosos All-Stars! Adame, Laura Bozzo y Aleska tienen pelea épica

Estalló la primera pelea en La Casa de los Famosos All Stars y los protagonistas fueron Alfredo Adame, Laura Bozzo y Aleska Génesis, en una discusión que subió bastante de tono y en la que se desbordaron la emociones.

Todo empezó en el patio de la mansión ubicada en México, en donde los habitantes estaban sentados y comenzó la confrontación entre el actor mexicano y la conductora peruana, quien le reclamaba a Adame su actitud con las mujeres.

En el pleito intervino también Aleska Génesis, quien le reclamó las cosas que dijo cuando salieron de la temporada cuatro y también lo acusaba de arrimarse a Maripily Rivera, ganadora de esa temporada, para ganarse el cariño del público.

La pelea entre Laura Bozzo, Alfredo Adame y Aleska Génesis

Adame no se quedó callado y recordó la vez que Laura Bozzo enfrentó problemas legales en Perú, pero usó la palabra asesinato, lo que causó una gran molestia en la presentadora de exitosos talk shows.

“¿Por qué estuviste presa en Perú cuatro años y medio?”, le preguntó Adame y Laura le contestó: “Por sacar a la hija del presidente de Toledo y está probado. Mi inocencia está declarada”.

Cuando escuchó la palabra asesinatos, la peruana gritó: “A ver, en estos momentos yo le pido a la producción que se suspenda la casa porque yo no voy a permitir que esta mierd* me diga que yo estoy involucrada en asesinatos. A mí dime qué asesinatos, hijo de put*, cuando tú intentaste matar a tu esposa”.

La situación se tornó bastante tensa y Laura Bozzo comenzó a llamar a Varo Vargas por ser peruano. “Habla, ¿en qué asesinato he estado yo? Como peruano habla”.

El exmíster evitó meterse en el tema y le decía que no sabía sobre esta acusación. “Yo no sé absolutamente nada, te soy muy sincero, me encantaría defenderte”, le decía.

Luego, la peruana comentaba que iba a pedir que sus abogados intervinieran en esta situación porque considera que la difamaron.

Además, comentó que ya no dormiría en el cuarto Tierra. “Me está diciendo asesina, a mí no me va a decir asesina nadie”, insistía.

