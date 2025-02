Ancelotti: Guardiola es “el mejor entrenador” de la Champions League

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no escatimó elogios hacia su colega Pep Guardiola, reconociéndolo como “el mejor entrenador que hay en este momento en la competición”, en referencia a la Liga de Campeones. Durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Manchester City por la ida del ‘play-off’ de los octavos de final, el técnico italiano destacó la capacidad innovadora de su contraparte.

“Guardiola me parece un entrenador que siempre ha intentado meter algo nuevo a sus equipos en ataque, en la posesión, en la presión, en la salida desde atrás… Ha sido y sigue siendo un innovador del fútbol”, declaró Ancelotti, dejando en claro la admiración que siente por el estratega español. Además, admitió que preparar un partido contra el City es un gran desafío. “Es una pesadilla preparar el partido porque (Guardiola) tiene siempre ideas que te hacen pensar”.

El entrenador del Real Madrid también calificó el duelo como un verdadero clásico debido a la frecuencia con la que ambos equipos se han enfrentado en las últimas ediciones de la Champions League. En todas esas ocasiones, el ganador de la eliminatoria terminó llevándose el trofeo. “Parece un clásico, porque hace muchos años que jugamos en esta competición. Creo que será entretenido e igualado como los de antes”, subrayó.

Ancelotti señaló que el equilibrio entre ambos equipos hará difícil prever el desarrollo del partido, ya que intervienen muchas variables, como la calidad, la confianza y la personalidad de los jugadores. “Es un partido de un nivel tan alto que tienes que sacar tu mejor versión en muchos aspectos, no en uno solo”, agregó, indicando que el estado de forma de los equipos no será determinante.

Durante la conferencia, el técnico italiano también defendió a Vinícius Jr., quien ha sido objeto de críticas en las últimas semanas. A pesar de las lesiones que han afectado su continuidad, Ancelotti sostuvo que su temporada ha sido “muy buena”. “No lo veo ansioso, lo veo bien. Si no está al 100%, le falta muy poco. En la segunda parte contra el Atlético marcó la diferencia. Lo veo muy cerca de su mejor nivel, y lo puede alcanzar mañana sin problema”.

El entrenador también reconoció que, debido a su extensa trayectoria, está preparado para enfrentar las críticas si el equipo es eliminado. “Cuando voy a una eliminatoria hay riesgo de que no salga bien, y el riesgo aumenta cuando te vas a enfrentar a uno de los mejores equipos y uno de los mejores entrenadores”, admitió.

Por otro lado, defendió la decisión del Real Madrid de boicotear la gala del Balón de Oro, en protesta por el reconocimiento al jugador del Manchester City, Rodri, por encima de Vinícius. “No fue una decisión equivocada. No quiere decir que no respetemos a Rodri. Pero pensamos, y yo lo pensé, que Rodri se había merecido ganarlo el año anterior”.

El duelo entre Real Madrid y Manchester City promete ser un encuentro de alto nivel, con dos de los mejores entrenadores del mundo enfrentándose en una competición que siempre reserva grandes emociones. Ancelotti, con su experiencia y confianza, buscará llevar a los suyos a una nueva victoria europea.

