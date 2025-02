Daniella Navarro contra Alfredo Adame por pelea con Laura Bozzo: ‘Inaceptable’

Daniella Navarro opinó acerca de la pelea que tuvo Alfredo Adame contra Aleska Génesis y Laura Bozzo, en la que los insultos fueron bastante fuertes y muchos han criticado al mexicano por la forma en la que le habló a estas dos participantes del reality show La Casa de los Famosos All-Stars.

Una de las que ha rechazado el mensaje de Adame es la actriz Daniella Navarro, quien en su cuenta en Instagram no tuvo contemplación con el veterano artista.

“No me importa que me caigan arriba. Es inaceptable lo que hizo el señor Adame con Laura Bozzo y Aleska Génesis, inaceptable, y no vengan que en mi temporada bla, bla, bla, inaceptable como lo fue en mi temporada también”, dijo.

Además de esto, rechazó quien no se pronuncie en contra de la actitud de Adame: “Quien aplauda esa manera, pues está tan mal como lo estuve yo en mi temporada, punto. Mi Lau, contigo me dio un dolor ver ese video que estaba casi llorando. Inaceptables”.

¿Qué pasó con Alfredo Adame en La Casa de los Famosos All-Stars?

El pasado sábado, el ‘Golden Boy’, como también es conocido, criticó a Aleska Génesis debido a la situación legal que enfrentó hace un año en México cuando fue detenida por acusación de presunto robo, pero luego de estar encarcelada fue liberada poco tiempo después.

La modelo venezolana lo confrontó y le dijo que sus declaraciones eran mentira. Además lamentó la actitud con la que ha tratado a varias mujeres en su vida.

Sin embargo, todo se salió de control cuando le habló a Laura Bozzo, quien le preguntaba por qué cambió drásticamente su actitud con Aleska Génesis.

Esta pregunta hizo que Adame soltara varios insultos y señalamientos que pusieron la situación tensa.

Se pensó que en el posicionamiento de este domingo habría más acusaciones, pero Laura Bozzo y Alfredo Adame lograron hacer las paces, una total sorpresa entre los habitantes de esta edición tan especial transmitida por la cadena Telemundo.