Lucas Onestini aclara cómo fue su relación con Cristina Porta: “No la considero mi ex”

El influencer italiano Lucas Onestini, quien participa en ‘La Casa de los Famosos All Star’, dio su versión de los hechos sobre la relación que tuvo con la periodista española Cristina Porta, quien participó en la cuarta temporada de este reality show de Telemundo.

Durante su paso por ‘La Casa de los Famosos 4’, Cristina Porta habló varias veces sobre su relación con Onestini la cual nació cuando ambos participaron juntos en un reality show. Sin embargo, la relación acabó en malos términos. Incluso Porta dijo que rechazó participar en la edición ‘All Star’ cuando supo que habían convocado a su expareja Lucas Onestini.

Onestini ha dado mucho de qué hablar durante su paso por ‘La Casa de los Famosos All Star’ y causó controversia con su respuesta sobre la relación que tuvo con Cristina Porta.

Lucas Onestini fue cuestionado en una conversación con otros miembros del reality show sobre la relación que tuvo con Cristina Porta en el pasado. Sin embargo, Onestini dijo que no tuvo una relación como tal con la periodista española. El influencer aclaró que la relación surgió en el reality show y al terminar el programa no funcionó.

“Pues depende de lo que entiendas. Ella dice que sí, yo digo que no porque hemos hecho un programa juntos, al salir ya no funcionó y ya está. No hay nada más que decir. No funcionó”, respondió Onestini ante la sorpresa de todos.

Asimismo, Onestini dijo que tras terminar el reality show solo estuvieron juntos 15 días. “Yo sinceramente no la considero mi ex, ella sí [me considera su ex]”, apuntó.

Cristina Porta habló en su momento sobre su relación con Lucas Onestini y aseguró que le hizo mucho daño a nivel psicológico.

“Me enamoré muchísimo de él, fue un reality supercomplicado, pero ha sido la mejor experiencia de mi vida. Se terminó el reality, salimos y todo cambió. Era otra persona muy diferente a la que había conocido en la casa. Cuando lo dejamos él hizo una revista contando cosas muy feas de mí”, dijo.

