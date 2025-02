Té de canela con limón para regular los niveles de azúcar en sangre

El uso de hierbas, especias y alimentos orgánicos para regular el azúcar en sangre están respaldados por las investigaciones científicas. Dentro de la variedad de alimentos que se pueden consumir presentamos el té de canela con limón, que contiene dos ingredientes orgánicos que ayudan a la regulación dela glucosa.

La dietista, nutricionista y tecnóloga en los alimentos, Mónica Acha, explica en su canal de YouTube, Simple Blending, el paso a paso para preparar un té de limón con canela, para aprovechar todos sus nutrientes y que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre.

Estas afirmaciones de Mónica Acha están respaldadas por la ciencia, pues los investigadores han hecho pruebas en humanos que respaldan el uso de la canela para el control de los picos de azúcar en sangre.

Mientras que limón contiene algunos nutrientes que promueven la salud de personas con diabetes.

Efectos de la canela y el limón para el control del azúcar en sangre

La canela se ha mostrado un efecto reductor de azúcar en sangre en algunos estudios. Crédito: Shutterstock

Una investigación publicada por Diabetes Research Clinical Practice revela incorporar canela a la dieta puede ayudar a reducir el nivel de glucosa, según una revisión de varios estudios controlados.

La evidencia científica revela que “la canela redujo significativamente la glucemia en ayunas (FBG)” y el nivel de la resistencia a la insulina (HOMA-IR) en pacientes con diabetes tipo 2 y prediabetes.

El limón es rico en vitaminas, minerales y antioxidantes . Crédito: Shutterstock

Según el sitio especializado Medical News Today el limón aporta beneficios para las personas con diabetes, ya que son ricos en fibra y vitamina C. Por ejemplo, un limón de 65 gramos puede contener más de 34 miligramos (mg) de vitamina C y casi 2 g de fibra dietética.

Estos dos elementos pueden beneficiar a las personas con diabetes. En el caso de la vitamina C, aunque no afecta los niveles de azúcar en sangre directamente, aumenta los niveles de antioxidantes en el cuerpo y esto a su vez ayudar a prevenir o controlar la diabetes tipo 2.

Como dato científica, refieren que un estudio de 2022 revela la relación entre la diabetes y el aumento de peso corporal y los niveles bajos de vitamina C.

Té de canela y limón

El té de canela y limón se puede tomar frío o caliente. Crédito: Shutterstock

Acha destaca la importancia de preparar el té de una manera para que no se pierdan las propiedades de limón y toda la vitamina C que contiene, ya que el limón no se puede utilizar en agua hervida porque pierde propiedades.

En cambio, la canela se puede hervir piel de limón y dos rodajas, y luego se le agrega el jugo de limón, cuando yo el agua esté tibia bebida se puede tomar fría o caliente.

Ingredientes

1 limón

1 rama de canela

500 mililitros de agua

Modo de preparación:

1.- Corte el limón en el centro para sacar dos rodajas, reserve

2.- Extraiga el jugo del limón

3.- Retire algunos trozos de la cáscara del limón para agregar al té

4.- Lleve una olla al fuego con el medio litro de agua, agregue la canela, los trozos de cáscara de limón y las dos rodajas de limón

5.- Cocine por 10 minutos, tapado para que no se evapore

6.- Deje reposar y cuando baje la temperatura, agregue el jugo de limón

7.- Sirva y disfrute

