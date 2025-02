Borracho quitó la vida a dos niños tenistas: sentencia por brutal choque en Nueva York

Amandeep Singh fue sentenciado a entre 8 y 25 años de prisión tras admitir que estaba borracho y drogado con cocaína cuando causó un choque que mató a dos niños tenistas en Long Island (NY), una pena que los fiscales consideran insuficiente.

Singh se declaró culpable el mes pasado. La noche del 3 de mayo de 2023 Drew Hassenbein y Ethan Falkowitz, ambos tenistas en ascenso de 14 años, murieron en un accidente vial causado por Singh, quien tenía antecedentes de arresto por conducir bajo los efectos del alcohol.

Otros dos adolescentes en el automóvil también resultaron heridos. Los cuatro menores se dirigían a sus casas después de una cena de celebración tras un torneo. Más tarde Singh le dijo a la policía que creía que estaba en Nueva Jersey, recordó Fox News.

El viernes pasado, se tuvieron que utilizar dos salas adicionales debido a los cientos de simpatizantes que estaban allí para escuchar la sentencia. Nueve personas dieron declaraciones sobre las víctimas y rogaron al juez que le diera a Singh la pena máxima, destacó ABC News.

Las autoridades dijeron que Singh iba a 90 mph y conducía en sentido contrario en la Route 106 y chocó contra un Alfa Romeo con cuatro adolescentes adentro. Estaba borracho y drogado con cocaína con un nivel de alcohol en sangre de 0.18, más del doble del límite legal.

Hassenbein y Falkowitz eran estudiantes de 8vo grado de Roslyn Middle School. En el tribunal el viernes sus padres dieron declaraciones. También lo hicieron sus hermanos menores y el capitán del equipo de tenis de su escuela secundaria, Zachary Sheena, quien conducía el otro automóvil esa noche.

“Amandeep Singh no es un hombre, es un cobarde y es un asesino”, dijo Sheena. “Este cobarde me ha sentenciado a una vida de sufrimiento. Me veo obligado a revivir esa noche una y otra vez. El tenis me dio la vida. No sé cuándo volveré a tocar una raqueta de tenis”.

“En lugar de recoger a mi hijo en la escuela, tuve que recogerlo en la morgue, en lugar de verlo usar su raqueta de tenis como una varita mágica, tuve que enterrarla con él”, dijo el padre de Hassenbein al juez. “Él le dio a mi hijo una sentencia de muerte y a todos nosotros una sentencia de cadena perpetua”, añadió sobre Singh.

Singh, esposo y padre de dos hijos, también habló y dijo: “Nunca lastimaría a un niño intencionalmente y, sin embargo, lo hice. Me disculpo desde el fondo de mi corazón por su pérdida”.

La fiscal de distrito del condado Nassau, Anne Donnelly, y los familiares y amigos afligidos habían pedido castigos más severos. “Necesitamos una legislación que garantice que los conductores como Singh que toman estas decisiones desastrosas se enfrenten a consecuencias que reflejen la verdadera devastación que causan y los hagan responsables de manera adecuada”, dijo la fiscal.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, aprobada en mayo, en honor a un niño de 12 años que murió atropellado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En promedio, la violencia vial cobró la vida de una persona en NYC cada 34 horas en 2024. Hasta el 22 de octubre los accidentes viales mataron a 207 víctimas y lesionaron gravemente a más de 2,300. Se trata de más fatalidades que en ocho de los últimos 10 años, y esta crisis de salud pública representa costos de más de $5,000 millones de dólares, según Transportation Alternatives, grupo de defensa de peatones y ciclistas.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

En enero dos jóvenes murieron en Nueva York cuando un adolescente supuestamente drogado con marihuana estrelló su auto contra un árbol.

En agosto de 2024 un niño de 9 años murió en un accidente vial en el que su madre aparentemente estaba conduciendo intoxicada y en sentido contrario en Long Island (NY). En abril de ese año una joven fue arrestada como sospechosa de cometer una racha de delitos graves al supuestamente chocar borracha, matar a una mujer y luego huir en la patrulla que acudió a la escena en el condado Nassau (NY). También un conductor de 33 años se declaró culpable de manejar intoxicado al chocar y causar la muerte de unos esposos dominicanos en Long Island.

En febrero del año pasado Jessica Beauvais (35) fue sentenciada tras ser hallada culpable de atropellar fatalmente al oficial de carreteras de la policía de Nueva York (NYPD) Anastasios Tsakos en Queens mientras conducía ebria, drogada y con una licencia suspendida en 2021.