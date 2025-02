Cristiano Ronaldo revela el sueño que le falta por cumplir: “Jugar con mi hijo de 14 años”

Recién alcanzada la cuarentena de edad, cada vez más cerca de los 1.000 goles como profesional, Cristiano Ronaldo no se pone límites y quiere jugar el próximo Mundial.

La cita, que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, es un objetivo para el portugués, tal y como confirmó en una entrevista con Telefoot.

“No sería justo por mi parte decir que me falta un Mundial para afirmar que he tenido éxito en mi carrera. Cuando el próximo Mundial llegue, si estoy todavía en forma física y mental y, si la selección necesita de mis servicios, estaré disponible para ello”, aseguró el delantero.

El astro portugués, además, apostilló que le gustaría jugar con su hijo a nivel profesional. “Me gustaría jugar con mi hijo de 14 años, pero ya veremos, depende más de mí que de él”.

El hijo de Cristiano Ronaldo debutó como goleador en su primer juego con el Al-Nassr. Crédito: Yasser Bakhsh | Getty Images

No habla de su futuro

Y es que, la retirada del luso es una cuestión que viene siendo común en sus últimas entrevistas. “Me gusta jugar, sé que habrá un final. En uno, dos o tres años, no lo sé. No me importa. La pasión sigue siendo lo más importante. Antes de un partido siempre tengo un nudo en el estómago, siempre tengo esa adrenalina que sube y me hace sudar. Todavía siento eso y es esa pasión la que todavía me impulsa a jugar”, desveló el portugués.

En su entrevista con Edu Aguirre habló sobre su futuro: “Podía dejar la carrera hoy y no me arrepentiría de nada, pero sería una pena porque sigo estando muy bien, sigo marcando diferencias. Me dejaría diciendo ‘joder, puedo seguir marcando la diferencia un año o dos más’, por eso vivo mucho en el presente y no puedo pensar a largo plazo”.

Para ese futuro, el portugués lleva años y meses preparándose: “Me estoy preparando, estoy preparando mi futuro con empresas, cosas que me puedan motivar, que pueda ayudar a la sociedad, a los jóvenes… Hoteles, clínicas, empresas de recuperación. Hacer cosas que pueda pasar el tiempo, que me divierta. Pero será difícil, obvio que será difícil. No pienso, pero sé que está cerca. Creo que estaré preparado. Hablo con Pepe, que lo dejó hace poco, y me dice que está mejor que nunca. Una de las cosas que pueden dejarte tranquilo es prolongar lo máximo que puedas tu carrera y que al dejarlo digas ‘es que no daba más’ y estás orgulloso contigo. Si lo dejo con 42, es mucha edad, es lo normal… es un regalo. Me dedico demasiado a esto y a veces vivo poco. Me cuesta cada vez más, estaba en la selección y era el cumpleaños de mi hija Alana”.

