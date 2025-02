¿Cuándo sale a la venta el GTA 6? Rockstar brinda última actualización

El lanzamiento de GTA 6 está envuelto en dudas sobre, pero Rockstar y Take Two intenta calmara sus seguidores y jugadores, asegurando que el juego llegará en 2025, tranquilizando también a los accionistas, destacando que este año es uno de las más fuertes.

Además se apoyan en los números de GTA 5 y Red Dead Redemption 2 que han vendido hasta la fecha 210 y 70 millones de copias vendidas respectivamente, siendo dos de los juegos más vendidos de la historia y estiman el mismo comportamiento de ventas para GTA 6, e incluso se espera que rompa récords durante la temporada de lanzamiento, entre septiembre y diciembre.

“Sé que el juego se espera con muchísimas ganas, pero no solo a nivel externo, también interno. Rockstar está buscando la perfección. No voy a vaticinar su éxito antes de que ocurra. La arrogancia es enemiga del éxito y por estamos siempre tan atentos a lo que hace la competencia y por eso también nos exigimos tanto. Pero sí diré que toda nuestra organización está muy emocionada”, expresó Strauss Zelnick, CEO de Take Two.

Lanzamiento de GTA en Nintendo Switch 2

Adicionalmente se asomó la posibilidad que GTA sea parte de Nintendo Switch 2, la nueva consola de Nintendo que está próxima a su lanzamiento, así lo dio a conocer Zelnick, afirmando que tiene conversaciones con la empresa de consolas, una ventaja para ambos.

“Tenemos una larga relación con Nintendo y hemos apoyado sus consolas siempre que hemos creído que tenía sentido. Hubo una época en la sus plataformas apuntaban a audiencias más jóvenes y eso se notó en nuestros lanzamientos para ellas. Switch y Switch 2 aspiran a llegar a todas las audiencias y, como has notado, Civilization 7 está disponible de lanzamiento en Switch. Por eso, aunque no tengo nada concreto que anunciar, pueden esperar un apoyo total a Switch”, destacó el CEO de Take Two.

No obstante, todavía quedan muchas dudas sobre el lanzamiento de GTA 6, se desconoce si finalmente estará disponible para PC, teniendo en cuenta que es uno de los juegos más deseados por este público de gamers, aunque por el momento está confirmado que llegará a Nintendo Switch, PS5 y Xbox Series.

El lanzamiento en PC

Rockstar Games se refirió a la posible llegada a PC, sus ventajas e inconvenientes, reconociendo que el lanzamiento de una versión para PC generaría cerca del 40% de las ventas totales de un juego multiplataformas, destacando que, en algunos casos, la PC puede llegar a ser más importante que el negocio de las consolas.

El caso de GTA 6 es especial, los equipos que puedan contar con esta nueva versión son limitados, por lo que el porcentaje de ventas se puede ver afectado.

En caso que se logre disponer de una versión de GTA 6 para PC es posible que no se lancen en el mismo momento, teniendo en cuenta que la propia Rockstar siempre ha lanzado sus juegos en consola principalmente, como fue el caso de la versión anterior que llegó en 2013 a las consolas, mientras que para PC estuvo disponible dos años más tarde.