Dos aviones chocaron en el aeropuerto de Arizona, provocando la muerte de una persona

Un jet privado que aterrizaba sobre la pista del aeropuerto de Scottsdale en Arizona, golpeó a otro avión privado que se encontraba parado. La colisión de los dos jets provocó la muerte de una persona y otras cuatro resultaron heridas.

La Administración Federal de Aviación (FAA) investiga el accidente en el que estuvieron involucrados un Learjet 35A que aterrizaba cuando continuó su camino y golpeó un Gulfstream 200, tras el choque los vuelos del aeropuerto de Scottsdale fueron pausados por un tiempo.

FAA informó que una persona perdió la vida, mientras que dos fueron llevadas al centro de traumatología, otra víctima fue hospitalizada con lesiones leves y la cuarta persona dicen que se negó a recibir atención médica.

El cantante no iba abordo

Los detectives también informaron que el avión privado Learjet 35A es propiedad del cantante Vince Neil, vocalista del grupo de heavy metal, Mötley Crüe. En el jet del roquero había dos pilotos y dos pasajeros, aunque el músico no iba abordo, dijo en un comunicado Worrick Robinson IV, representante de Neil, informó The Associated Press.

“Los pensamientos y oraciones del señor Neil están con todos los involucrados, y él está agradecido por la ayuda fundamental de todos los socorristas que asistieron hoy”, dijo Robinson en el comunicado.

El tren de aterrizaje falló

Según la investigación preliminar, al parecer el tren de aterrizaje principal del avión que estaba llegando falló, lo que provocó la colisión. En el avión que fue golpeado había una persona que resultó herida.

El capitán del Departamento de Bomberos de Scottsdale, Dave Folio, compartió que los equipos de rescate trabajaron para recuperar el cuerpo de la persona que murió en la colisión, que fue el piloto del avión del cantante de Mötley Crüe.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los involucrados en esto”, dijo Folio.

Envían condolencias

La alcaldesa de Scottsdale, Lisa Borowsky, señaló que está siguiendo de cerca la situación y está en contacto con el aeropuerto, la policía y las agencias federales, compartió AP.

“En nombre de la ciudad de Scottsdale, ofrecemos nuestras más profundas condolencias a las personas involucradas en el accidente y a quienes han sido trasladados a nuestro centro de traumatología para recibir tratamiento. Mantendremos en nuestras oraciones a todos los afectados por esta tragedia”, indicó la alcaldesa.

Con información de AP

