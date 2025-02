Kanye West fue despedido de su agencia de talentos por sus polémicas publicaciones

El rapero estadounidense Kanye West ha causado una fuerte polémica en los últimos días por sus tuits ofensivos en contra de la comunidad judía y otros mensajes. Tras esta controversia el agente del rapero ha decidido dejar de trabajar con el polémico artista.

A través de una publicación en Instagram, Daniel McCartney, quien trabaja en la agencia 33&West, aseguró que decidió dejar de trabajar con Kanye West debido a los comentarios “dañinos y odiosos”.

“Con efecto inmediato, ya no represento a YE (anteriormente conocido como Kanye West) debido a sus comentarios dañinos y odiosos que ni yo ni 33 & West podemos apoyar”, escribió. “Paz y amor para todos”. West ya no figura en el sitio web de 33&West como uno de sus clientes.

Toda la polémica en torno a Kanye West comenzó cuando apareció en la alfombra roja de los Grammy 2025 con su esposa Bianca Censori. La modelo causó una fuerte polémica cuando posó totalmente desnuda frente a la prensa. Esto acaparó titulares y la pareja recibió fuertes críticas en redes sociales.

Luego de eso, el rapero recurrió a su cuenta de X, la cual estuvo suspendida durante largo tiempo, para asegurar que tenía control sobre su esposa.

“Esto no es ninguna mie–a feminista despierta”, escribió a través de X. “Ella está con un multimillonario. ¿Por qué escucharía a alguno de ustedes, idiotas arruinados? La gente dice que el look de la alfombra roja fue su decisión. Sí, no la hago hacer nada que no quiera”.

Kanye West y Bianca Censori en los Grammy 2025. Crédito: Jordan Strauss | AP

En esa misma ola de tuits, el rapero lanzó mensajes de odio en contra de la comunidad judía y confesó que es admirador de Adolf Hitler.

“Hitler era taaaan fresco”, “Soy un Nazi” y ” voy a normalizar hablar de Hitler de la misma manera que hablar de matar negros se ha normalizado”, fueron parte de los mensajes que Kanye West publicó en su cuenta de X.

Luego de esto la cuenta de X de West fue desactivada. No está claro si West desactivó la cuenta él mismo o si fue eliminada de la plataforma.

Sigue leyendo:

David Schwimmer solicita a Elon Musk que expulse a Kanye West de X

Aseguran que Kanye West se mudó a la casa que compró el año pasado

Productor de los Grammys opina sobre polémica aparición de Bianca Censori y Kanye West